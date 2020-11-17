Albayrak sonrası “ekonomi, hukuk ve medya” şekilleniyor

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa edip “baba ocağı” Trabzon'un Parma Yaylası'na çekilmesiyle; AKP'nin ekonomi ve hukuk politikalarında adına “reform” dediği süreç eş zamanlı yaşanıyor.

18 yıllık erozyonun tek sorumlusu Albayrak'mış; anlatılan “yeni Türkiye hikayesi” bu…

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Albarak'ın istifasını değerlendiren yazımda (10 Kasım 2020), hukuk alanına da dikkat çekmiştim.

Herkesin bildiği sır: Albayrak yalnızca Hazine ve Maliye Bakanı değildi, kimi devlet hatta özel sektör kuruluşlarında kadrolaşmanın patronuydu da.

Emrindeki bürokratlar yetmemiş, kendine danışman ordusu kurmuştu…

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Albayrak'ın yetki alanı dışında kalan İçişleri ve Adalet Bakanlığı'yla giriştiği “bilek güreşi” “gelecek vizyonunu” görmemize yetip de arttı bile…

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İş çevrelerinden görüştüğüm insanlar, “Albayrak, Erdoğan'dan sonraki döneme hazırlanıyordu. Pandemi öncesinden başlayarak TOBB organizasyonuyla ekonomi sunumları yapmak üzere illeri ziyaret etti. Parti teşkilatlarını dolaştı” diyorlar.

Gittiği illerde powerpoint “Adım Adım Ekonomi” sunumları yapan Albayrak'a, BDDK Başkanı Hüseyin Aydın refakat ediyordu.

Bu sunumlar pandemi döneminde de video konferanslar tarzında devam etti.

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Geçtiğimiz haftadan özet aktarayım:

10 Kasım tarihli yazım, Çağlayan Adliyesi'nde “İstanbul Grubu” olarak isimlendirilen ve Erdoğan'ın avukatlarının da içinde olduğu grubu rahatsız etti.

Bana “Pelikan'la yanyana değiliz. Berat Albayrak'ın da yalnızca birkaç davasının avukatlığını üstlendik” mealinden açıklamalar geldi.

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Kamuda “Albayrak Ailesi” diye bir güç oluştu.

Ekonomiden hukuka birçok alanda başvuru kapısı olan aileye muhalefet zilleri çalıyor.

Berat ve Serhat Albayrak kardeşlerin babası ve Milli Görüş kökenli Sadık Albayrak'ın Trabzonspor'un 2017 yılı kongresinde yaptığı konuşmanın videosu bugünlerde yeniden dolaşıma sokuldu.

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Oğlunun istifasından sonra Erdoğan'a “nuru aynım” diye hitap eden baba Albayrak'ın, o videodaki “Turkuvaz medyası olmasaydı, Trabzonspor olmazdı” demeye gelen sözleri aynı anda salondan tepki de çekiyor.

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Erdoğan'ın 19 Ekim günü İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) 2020-2021 Öğretim Yılı açılışında yaptığı konuşmayı hatırlayalım:

“En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. İşte bunun için de fikri iktidarımızı hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim.”

Bu sözlerin muhatabı kuşkusuz, kamu bankalarından alınan kredilerle inşa edilen Turkuvaz başta olmak üzere, iktidar medyasıydı.

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Bir parantez; Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu İHÜ'deki törene, “dost ülkeler” Katar'ın Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ve Azerbaycan'ın Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de canlı video bağlantısı ile katılması bekleniyordu; niye gerçekleşmedi acaba?

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Serhat Albayrak; devletten en çok ihale alan “5'li müteahhitler grubundan Ömer Faruk Kalyoncu'nun” Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Turkuvaz Medya Yayın A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

İlk işaretler gösteriyor ki, Albayrak medyasına ayar vermek üzere, yerel medyada AKP'ye “tam bağlılık” gösterecek hareketlenmeler yaşanacak.

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Ahmet Davutoğlu'nu Başbakanlık koltuğundan edecek kadar güçlenen “Pelikan'ın” sesi, sosyal medyada yeni bir yapılanma ile bastırılacak.

Pelikan da bu yeni süreçte ABD seçimlerinin çıktısı, “anti Biden lobisini” kendine kalkan yapacak…

Sofraya gelecek yemeğin ana malzemesinin “FETÖ” olacağı açık.

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İktidarın “ekonomi ve hukuk reformu” söyleminde en kuvvetli mesajlar yerli ve yabancı yatırımcılara veriliyor.

Ülkeye para lazım, istihdam artışı lazım…

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin paketi devreye girdi.

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Yeni pakette; “Kamu yatırımlarıyla eşzamanlı yürütülen yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik politikalarla özel sektör yatırımlarının önü açılacak.

Yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek” sözleri yer alıyor.

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Bu sözü verenin de, alacak olanın da “tek adam” olduğu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”; bir bakanın istifasıyla daha demokratik bir yönetim mi olacak?