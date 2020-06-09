Banka çalışanı kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir mi?

Eşim 7 Şubat 1978 doğumlu. 25 Kasım 1999 tarihli sigorta girişi var. Son 14 yıldır özel bir bankada çalışmakta. 5 Haziran 2020 itibariyle 6975 gün sigortası var. 58 yaş ve 7000 gün şartı ile emekli olabileceği söylenmekte. 7000 günü dolduğunda yaşı beklemeden maaşsız olarak emekliye ayrılabilir mi? 7000 günü dolduğunda SGK'dan alacağı “emekli olabilir” yazısı ile çalıştığı bankaya başvurduğu zaman tazminatını alabilir mi? Herhangi bir zorluk çıkartabilirler mi? Kudret Aydemir

Eşinizin iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa 7000 prim gününü tamamladığında yaşını beklemek üzere işten ayrılabilir. SGK'ya tabi ise SGK'dan alacağı yazıyı işverenine ibraz ederek kıdem tazminatını da alabilir. Ancak bankanın kendi emekli sandığı varsa kıdem tazminatı ile ilgili yazıyı kendi emekli sandığından alması gerekir. Özel emekli sandığı olan işyerlerinde çalışanlara SGK bu belgeyi veremiyor.

Son durumu bilemiyorum, ancak bazı özel emekli sandıkları bu yazıyı vermiyordu. Bu durumda kıdem tazminatını yargı yoluyla almak mümkün olabiliyordu. Bunun için eşinizin işten ayrılmadan önce çalıştığı bankanın emekli sandığından, emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağladığına ilişkin yazı talep etmesi gerekiyor. Yazıyı verirlerse, sorun yok. Bu yazıyı çalıştığı bankaya ibraz ederek işten ayrılması halinde, kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Yazının verilmemesi halinde banka emekli sandığı aleyhine dava açması ve yargı kararının lehine sonuçlanmasına bağlı olarak alacağı yazı ile çalıştığı bankaya başvurması gerekir.

Nisan ayı kısa çalışma ödeneğiniz fazla hesaplanmış olmalı

Çalıştığım işyeri 19.03.2020 – 31.03.2020 tarihleri arasında evden çalışmaya geçti. Bu süre zarfında sadece 7 gün evden çalıştım, kalan 4 gün için izin kağıdı doldurdum ama 11 günlük yıllık izin düşümü oldu. Konu ile ilgili fikirleriniz benim için önemli. İkinci olarak, kısa çalışma ödeneği olarak İŞKUR hesabıma nisan ayı için 2.619 TL, mayıs ayı için 1.222 TL yatırdı. Tutarlar arasında neden bu kadar fark var? Net maaşım 2.856 TL, brüt maaşım 3.994 TL. İşe gidiş günlerim, çarşamba, perşembe ve cuma. Ferhat Akkaya

Evden çalıştığınız sürenin normal çalışma süresi olarak değerlendirilmesi ve ücretli izin sürenizden düşülmemesi gerekir. Buna göre de sadece çalışmadığınız 4 gün için yıllık ücretli izin kullandığınız kabul edilebilir. Günlük kısa çalışma ödeneği; son 12 aylık prime esas kazanca göre hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60'ı olup, asgari ücretin brüt tutarının 1.5 katını geçemiyor. Kısa çalışma ödeneğinden binde 7.59 damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Hesabınıza nisan ve mayıs ayları için yatan tutarların kaçar günlük kısa çalışma ödeneği karşılığı olduğunu belirtmemişsiniz. Bunu İŞKUR'un sitesinden ya da e-devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün. 12 aylık prime esas kazanç ortalamanız 3.994 TL olsa bile nisan ayı için yatırılan tutar fazla. Nitekim nisan ayına ilişkin fazla yatırılan tutarlar söz konusu oldu ve fazla yatırılan tutarlar mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği tutarlarından mahsup edildi. Sizde de benzer durum yaşanmış gibi gözüküyor.