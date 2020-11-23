Emekliliğe hak kazanılan tarihin ayın son günü ve tatil olması

30 Nisan 1971 doğumluyum. 30 Nisan 2022 itibarıyla emekli olabiliyorum. Ancak 30 Nisan 2022 Cumartesi'ye geliyor. O gün taahhütlü posta ile SGK'ya emeklilik başvurumu yaparsam mayıs ayı itibarıyla mı maaş almaya başlıyorum? 2-4 Mayıs 2022 tarihleri Ramazan Bayramı. Emekli bayram ikramiyesine hak kazanmış oluyor muyum? Bakmakla yükümlü olduğum 8 ve 4 yaşlarında 2 oğlum ve asgari ücretli eşim var. Onları emeklilik başvurumda belirtmem, emekli maaşımı ne kadar etkiler? Son sorum, 30 Nisan'da emekliliğe başvurmak mı yoksa Temmuz maaş zammını bekleyerek emekliliğe başvurmak mı daha avantajlı olur? Yavuz Biçkes

Sigortalıların aylığa hak kazandığı tarihin ayın son günü ve resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, taleplerini Kuruma veremeyen sigortalıların bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul ediliyor. Bu bağlamda, başvurunuzu 30 Nisan ve sonrasındaki ilk iş günü mesai saati sonuna kadar taahhütlü olarak göndermeniz halinde, nisan ayının son günü başvurmuş sayılır ve emekli aylığınız mayıs ayından itibaren başlar.

Emeklilere bayram ikramiyesi, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alıyor olma şartıyla ödeniyor. Bayramın içinde bulunduğu mayıs ayında aylık alıyor olacağınızdan, bayram ikramiyenizin de ödenmesi gerekir.

Sigortalının prime esas kazançları ve prim gün sayları esas alınarak hesaplanan aylığı ile Kanuna göre hesaplanan alt sınır aylığı kıyaslanıp, yüksek olan tutar emekli aylığı olarak bağlanıyor. Bakmakla yükümlü olunan kişiler, alt sınır aylığını yüzde 5 oranında artırıyor. Bu bağlamda, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, emekli aylığınız alt sınır üzerinden bağlanması durumunda aylığınızı etkiler.

Nisan ayında da başvursanız, temmuz ayından sonra da başvursanız durum değişmez. Her iki durumda da ocak ve temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılacak zamlar, emekli aylığınıza yansıtılır.

Yeni yasayla gün satın alıp taksitlendirebilir miyim?

Eksik gün nedeniyle dışarıdan sigorta ödeyen 44 yaşında bayanım. Yeni çıkan yasayla topluca gün satın alıp taksitlendirme yapabilir miyim ya da bunun bir yolu var mı? İzmitli

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, eksik prim günü olanlara prim günü satın alma hakkı vermiyor.

Topluca prim günü satın almanız, bir de bunu taksitle ödemeniz maalesef mümkün değil.