Prime esas kazancın düşmesi emekli aylığını ne kadar etkiler?

SÖZCÜ Gazetesi'ndeki emekli maaşıyla ilgili bir yazınıza istinaden bu soruyu sizlere iletiyorum. Emekli olmama 7-8 yıl var ve bugün işsizim. Prim gün sayım fazlasıyla doldu. SGK sitesinden emekli maaşı hesaplatması yaptığımda 6.050+250 ek ödeme adı altında 6.300 TL emekli maaşı alacağım söyleniyor. Ben şimdi bir işe girersem ve primlerim düşük maaş üzerinden yatarsa emekli maaşım düşer mi? En son brüt maaşım 2019 Ocak itibarıyla 7.500 TL civarındaydı. Bugün başlayacağım işte maaşım 5.000 TL brüt civarında olacak. Bu maaş üzerinden SGK primleri yatırıldığında maaşım ne kadar düşer? Bana söylenen 4-4.5'a kadar düşer şeklinde. Tamer Polat

Bundan sonraki süreçte üzerinden prim ödenecek kazançlarınız, Ekim 2008 sonrası dönemde üzerinden prim ödenen kazançlarınızın mevcut ortalamasını aşağı çektiği ve Ekim 2008 sonrası döneme ilişkin kısmi aylığınızın toplam emekli aylığınız içindeki payı arttığı ölçüde emekli aylığınız düşer.

Ne kadar düşeceği de düşük kazanç üzerinden prim ödenecek süreye göre değişir. Düşük kazanç üzerinden prim ödenen süre uzadıkça emekli aylığındaki düşüş miktarı artar. Örneğin, emekli aylığınız 5.000 TL üzerinden bir yıl prim ödendiğinde daha az, 3 yıl prim ödendiğinde daha çok düşer.

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona eriyor?

İşten çıkarma yasağı ile ilgili birbirinden farklı söylentiler var. İşten çıkarma yasağı tam olarak hangi tarihe kadar geçerli?

Mürsel Akar

7244 sayılı Kanun'la 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10. madde kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle (17 Temmuz 2020 tarihine kadar) uygulanmak üzere getirilen işten çıkarma yasağı, önce 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (17 Ağustos 2020 tarihine kadar), ikinci olarak 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmıştı. Buna göre, işten çıkarma yasağına ilişkin süre 17 Eylül 2020 tarihinde sona eriyordu. 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan işçi çıkarma yasağına ilişkin süre, 4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı. Yeni bir süre uzatımı olmazsa yasak 17 Kasım'da sona erecek.

Ancak Cumhurbaşkanı'nın süreyi her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi var. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek istihdam ve işsizlik verilerine göre sürenin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması söz konusu olabilecek.