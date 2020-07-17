Osmanlı, Bizans/İstanbul'a yürüyüşüne başladı.

Bizans ömrünü uzatmak için Avrupa'ya elçiler gönderdi. Avrupa'nın yanıtı keskindi:

-“Sizi desteklememiz için Ortodoksluğu bırakıp Katolikliğe geçip Papa'ya bağlanın!”

Bizans Ortodoksları ikilemde kaldı; ya Katolikler ya da Türkler!

Çoğunluğu Katolik olan Avrupa'dan başka türlü yardım alamayacağını bildiklerinden, “Katolik olalım ve Türklerden kurtulalım, sonrasına bakarız” dediler.

Ortodokslar, Katolikliği kabul edip kripto göründü; Ayasofya'da Katoliklerle ortak ayin düzenlediler.

Güvenlik için mezhebini gizlemeyen/kripto olmayan bir kişi karşı çıktı:

Gennadios Skolarios…

İki yüzlü yaşamı/Katolikliği reddetti; Pantokrator Manastırı'na çekildi. Kapısına da “Katolikliğe geçmek en büyük cehennemi kabul etmektir” diye not yazdı…

Sonuçta; Avrupa'dan bir avuç maceracı ve paralı asker geldi. Ama ne bu ne de kripto yaşam, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasına engel oldu.

Kripto hayatı reddeden -aynı zamanda felsefe öğretmeni- Gennadios Skolarios, Türk yönetimindeki ilk patrik oldu. On yıl Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin başında bulundu.

Bizans yıkıldı ama Ortodoksluk ayakta kaldı.

Bu girişi yapmamın sebebi Ayasofya tartışmasını sürdürmek değil…

Size habercilik yaşamı boyunca iki yüzlü görünmeyi reddetmiş bir gazeteciyi anlatmak istiyorum:

AÇLIGA MAHKUM

Aytunç Erkin…

Yazılarından, kitaplarından ve televizyon açık oturumlarındaki sözlerinden tanıyorsunuz.

Benden bir kuşak sonra ‘Aydınlık Okulu'ndan mezun oldu. Ki bu gazetecilik mektebinde yetişenleri ikiye ayırıyorum:

-Gazetecilikte inat edenler…

-Siyasette kalmayı tercih edenler…

Aytunç Erkin de benim gibi hiçbir zaman partili olmadı; habercilik yolundan ayrılmadı; hakikat kıblesinden şaşmadı; zamana yenik düşmedi; ve hep olgu temelli gazetecilik yaptı.

O zalim boğucu günlerde halkı uyarmak için “Fethullah Hoca'nın Şifreleri” adlı kitabı yazdı.

Sabah gazetesinde çalışırken “Ergenekon bir kumpastır” deyince 3 yıl işsiz kaldı. Üzerine “Ergenekoncu yaftası” vurulduğu için merkez medya yüzüne kapatıldı. Bu operasyonu yapan kuşkusuz tek adres vardı; FETÖ.

Açlığa mahkum edilen Aytunç Erkin o güç dönemde Sadettin Tantan'ın desteğini aldı; Tantan'ın danışmanlığını yaptı.

Ve ardından yedi yıl özgürce habercilik yapacağı SÖZCÜ gazetesine geldi.

FETÖ hakkında aydınlatıcı haberler yapmayı sürdürdü:

Fenerbahçe'ye yapılan şike kumpasını her yanıyla ortaya döken “Sarı Lacivert Öfkeli Adam Aziz Yıldırım” kitabını yazdı.

Arkasından gerek “Kardan Adam” ve gerekse “Dayının Casusları” kitaplarıyla FETÖ'nün CIA-Gladio ürünü olduğunu belgelendirdi.

Bu arada Henri Barkey gibi karanlık isimlerin hedefi oldu.

Aytunç Erkin'in 23 yıllık gazetecilik hayatı, FETÖ ile mücadeleyle geçti.

FETÖ'nün bugün hedefindeki gazetecilerin başında Aytunç Erkin var. Bakın Aytunç Erkin'in başına önceki gün ne geldi:

HAKİKATİ KİRLETMEK

FETÖ taktiği “isimsiz ihbar mektupları” süreci yine başladı…

Manisa İl Jandarma'ya Aytunç Erkin ile ilgili böyle isimsiz bir mektup ulaştı. Mektubun konusu, Aytunç Erkin'in yaptığı bir röportaj idi…

Emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok röportajda, yargıda hâlâ 2 bin 83 FETÖ'cünün görev yaptığını söyledi. İşte… Mektubu yazan meçhul kişi bu sözlerden rahatsızdı; gazeteci Erkin'in cezalandırılmasını istiyordu!

Jandarma bu isimsiz mektubu Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

Emniyet yazılanları ciddiye alıp “Türklüğe hakaret” tespitiyle isimsiz ihbarı Manisa Savcılığı'na ulaştırdı.

Ve savcılık dosyayı ‘Türklüğe hakaret'ten çıkarıp “kamuya hakaret” kapsamına sokarak gazeteci Erkin'i şüpheli yaptı. Öyle ki, bu tür soruşturmalarda Adalet Bakanlığı'nın izni şart ama savcılık buna gerek duymadı! Niye?

Savcılığın, FETÖ ile irtibatlı hâkim-savcılar ile ilgili soruşturmalardan haberi yok mu? En son bir hafta önce FETÖ ile irtibatlı bulunan 26 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmadı mı?

Gerek emekli askeri savcı Üçok'un gerek gazeteci Erkin'in FETÖ'nün yargı ayağına yönelik mücadelesini bilmiyor olabilir mi savcılık?

Bu isimsiz mektup nasıl ciddiye alınır?

Manisa'da neler oluyor?

İşin özünde:

Bu dosya içeriğinin Barış Pehlivan ve Müyesser Kılıç'ın hedef yapılmasından farkı yok. Kim bu “merkez?”

Bilinsin ki:

Dünden bugüne FETÖ ile mücadele veren bir avuç gazeteci arkadaşımız Gennadios Skolarios gibi “inancından” asla taviz vermez. Gerekirse hepsi kalemini kırar ve “manastıra” çekilir. Kimse onları kriptolar ile karıştırmasın!

Kimsenin hakikati kirletmesine izin vermeyeceğiz.