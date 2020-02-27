Öğretmenim Erdost

Sadece benim değil; kaç kuşağın yetişmesinde büyük katkısı oldu.

Ortaokuldaydım. Elimde “Felsefenin Temel İlkeleri” kitabı var; Georges Politzer'ın yazdığı…

İkinci kitabım, “Sosyalizmin Alfabesi” oldu; Leo Huberman'ın yazdığı…

Sonra arkası geldi…

Hepsini yayınlayan Sol Yayınları idi.

Hepsinin arkasındaki isim, yayınevini 1965 yılında kuran Muzaffer İlhan Erdost idi.

Sosyalizmin editörü.

Denizlerin, Mahirlerin, 68 Kuşağı'nın “Kitapçı Muzaffer Abisi.”

Büyük uyanışın öğretmeni.

Kaç nesli “eşitlik, özgürlük, adalet” gibi evrensel değerlerle buluşturan kılavuz.

Aydınlanma tarihimizin hümanist neferi.

Ülkemizin yüz akı bir aydın; her daim emperyalist kuşatmaya direnen yoldaş.

Kendini ülkesine feda eden devrimci; halkını koşulsuz seven adanmış sımsıcak yürek.

Cumhuriyet'in, laikliğin, demokratikleşmenin ve kuşkusuz Atatürk'ün yılmaz savunucusu.

Ulusal demokratik devrim idealinin yorulmaz emekçisi.

Dava adamı; sürek avlarına, gözaltılara, işkencelere, hapislere rağmen zorbalığa boyun eğmedi. Zamana yenilmedi.

Yaşamın tüm fırtınalarına rağmen hep insan kaldı.

Muzaffer İlhan Erdost…

Bir bilge.

KİTABIN BEDELİ

Bizim sol tarihimiz, düşünce zorbalarına kurban verdiğimiz devrimcilerin tarihidir.

Muzaffer Erdost, adına “İlhan” ismini ekledi yıllar sonra.

2 Kasım 1980.

Muzaffer Erdost gözaltına alındı. Emniyette kâğıt gösterildi; “Delil bulunmadığı takdirde derin uygulama yapılsın!” Derin uygulama, “ağır işkence yapın” demek.

Üç dört gün ağabeyi bırakılmayınca İlhan Erdost, Emniyet'e geldi. Onu da gözaltına aldılar.

Gerekçe aynıydı; “Basımevinde çok sayıda yasak sol yayın bulundurmak!” Yalandı, hepsi yasaldı.

Tutuklandılar. Ankara Mamak 1 No'lu Cezaevine götürüleceklerdi…

Odada kayıtlarını yaptılar, saçlarını kestiler, fotoğraflarını çektiler. Ve birden…

Ellerindeki sopalarla odaya giren askerler iki kardeşi dövmeye başladı. İşkence yol boyunca da sürecekti…

Zaten askerlerden biri telefon etmişti; “C Blok'a gidecek iki tutuklu var, büyük cemse gönder!” Bunun anlamı yolda dayağın sürecek olmasıydı…

Bu kadar işkencenin sebebini astsubay açıkladı: “İçerisi sizin zehirlediklerinizle dolu.”

Coplanıp tekmelenerek cemseye bindirildiler. Araç içinde iki asker Muzaffer Erdost'u, iki askeri İlhan Erdost'u dövmeyi sürdürdü…

İlhan Erdost yüzükoyun düştü; “kalk” diye tekmelediler. Kaldırıp dövdüler.

Bazen aracı durdurup iki kardeşi aşağı indirdiler. Hazır ola geçirip yürüttüler. İlhan Erdost, “Küçük kızımı uyandırmadan geldim, bizi dövdürmeyin komutan” dedi astsubaya. Dinlemediler. İşkence yeniden başladı…

İlhan Erdost yine yüzükoyun kapaklandı. Yine kaldırdılar. Yine hazır ola geçirdiler. İşkence hiç bitmedi. Dövülerek koğuştan içeri atıldılar.

İlhan Erdost “Midem bulanıyor kusacağım” diye doğruca pencereye doğru giderken yığılıp kaldı. Biri, “şekerli su getirin” diye bağırdı.

Muzaffer Erdost'u ranzaya yatırdılar, nefes nefeseydi…

Biraz sonra İlhan Erdost'u, göğsü soyulmuş olarak iki kişinin kollarında ağabeyinin yanına getirdiler. Göz göze geldi iki kardeş. O anda İlhan Erdost, dizinin üzerine çömeldi ve yere yığıldı…

“İlhan… İlhan…” diye bağırdı ağabeyi…

Ölmüştü kardeşi…

Sol'un tarihi kanla yazılmıştır.

Kitabın bedeliydi bu can…

MEZAR BAŞINDA

22 Şubat 2020

Karşıyaka Mezarlığı.

Muzaffer İlhan Erdost rahatsızdı. Ama her daim yanında olan avukatı rahmetli Halit Çelenk'in eşi Şekibe Çelenk'in cenazesine gitmemezlik yapamazdı.

Saat 18.30. Mezarın başında konuşma yaptı:

-“ Başkomutan, tarih yazılmaz, yapılır, der. Yaptığımız şanlı tarihimiz vardı, kirli bir tarihimiz de oldu. Kanlı Pazar gibi, kanlı 1 Mayıs gibi, 12 Mart, 12 Eylül gibi. Bizim yaptığımız bir tarih değil, bize yaptırılan tarihti bu. Giz içinde bir tarihti ya da binlerce giz'in tarihiydi.

Bu gizli tarihin karşısında, karşı cephede, gecenin yıldızından şafak vaktinin ağartısıyla aydınlanan bir başka tarih de vardı: Emeğin ve emekçilerin tarihi.

Namluların üstüne çevrildiği bu yabanıl cangılda, kalem tutmuş, kitap çatmış, tırpan sallamış, çekiç vurmuş olanların, insanı, kanın karanlığından insanın aydınlığına çıkaracak olan sosyalizmin cephesi vardı…”

Muzaffer İlhan Erdost…

Önceki gün sonsuzluğa yürüdü.

Tarihimizin en soluklu devrimcilerinden biriydi.

Tek kirliliğe bulaşmamış hayatı hepimize örnekti.