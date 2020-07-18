Dikkat!.. Liselerin en sıkıntılı öğretim yılı geliyor!..

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS (Liselere Giriş Sınavı) sonuçlarını açıkladı.

Baştan belirteyim; bu dönem, liselerin en sıkıntılı yılı olacak.

Nedenine gelince…

Okulların fiziki kapasitesine ciddi bir katkı sağlanmazken, mevcut sisteme, geçen yıla göre yüzde 43 oranında, yani 443 bin ilave öğrenci girecek. Ortaya çıkan yeni durum, bu öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılında 30 kişilik sınıflardan 15 bin, 36 kişilik sınıflardan da 12 bin yeni dersliğe ihtiyaç bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca salgın dolayısıyla sınıfların bölüneceği de düşünüldüğünde, sıkıntının ne kadar büyük boyuta varacağı hemen anlaşılıyor.

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LGS'ye 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katılmıştı.

2020'de ise 1 milyon 472 bin 88 öğrenci sınava girdi.

181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Oysa 2019 yılındaki LGS'de 500 tam puan alan öğrenci sayısı 565 idi…

Yani sınava giren öğrenci sayısı artmış, ama ne yazık ki tam puan alanlar, ciddi oranda azalmışlar!

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2020 sınav sonuçlarını branşlara göre incelediğimizde, maalesef 2019'a göre 2020'de az da olsa bir gerileme göze çarpıyor.

Daha somut örnekler verebilmek için bu sonuçları, soru sayılarının her iki yılda da aynı olduğu branşlara göre değerlendirelim:

– Soru sayısı 20 olan TÜRKÇE testinde 2019 yılında doğru cevap sayısı ortalaması 11.75 iken, 2020 yılında 10.00'dur.

– Soru sayısı 10 olan T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK testinde, doğru cevap sayısı ortalaması 2019 yılında 6.88 iken, 2020 yılında 5.05'e düşmüştür.

– Soru sayısı 10 olan DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ testinde doğru cevap sayısı ortalaması 2019 yılında 6.83 iken, 2020 yılında 6.39'dur.

– Soru sayısı 10 olan YABANCI DİL testinde doğru cevap sayısı ortalaması 2019 yılında 4.65 iken 2020 yılında 3.53'e gerilemiştir.

– Soru sayısı 20 olan MATEMATİK testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 2019 yılında 5.09 iken, 2020 yılında 4.89'dur.

– Soru sayısı 20 olan FEN BİLİMLERİ testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 2019 yılında 9.97 iken 2020 yılında ise 10.21'dir. (Görüldüğü gibi sadece Fen Bilimleri testinde çok az da olsa bir ilerleme bulunmaktadır.)

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LGS'de geçen yıla oranla ortaya çıkan bu gerilemenin sebeplerini sorduğum ülkemizin değerli eğitimcilerinden, Vefa Lisesi ile İstanbul Erkek Lisesi'nin eski müdürlerinden Dr. Sakin Öner iki gerekçe öne sürüyor:

“Bu yıl LGS'ye girenler, 2012-2013 öğretim yılında uygulanan 4+4+4 eğitim sisteminin ilk öğrencileri. Bu öğrencilerin çoğu, 72 ayı doldurmadan, henüz 66 aylık iken eğitime başladılar. Ayrıca onlar, salgın dolayısıyla bu öğretim döneminin son üç ayında yüz yüze eğitim alamadılar. EBA ve Zoom üzerinden yapılan uzaktan eğitimden de birçok öğrencimiz, internet ve bilgisayar gibi teknik donanım ve araç gerece sahip olamadıkları için yararlanamadılar. Bu iki gerekçenin LGS sonuçlarını olumsuz etkilediğini düşünüyorum…”

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Peki, 2020-2021 öğretim yılında da Covid-19 sürecinin eğitim-öğretimi derinden etkileyeceği gerçeği göz önünde bulundurularak neler yapılmalı?

En kötü senaryoya göre, vaka ve ölüm sayıları düşmezse, bu öğretim yılında da uzaktan eğitime devam edilir. Bu olasılık düşünülerek, devletimizce, teknik donanıma ve araç gerece sahip olamayan öğrencilerin bir an önce tespit edilerek eksikliklerinin mutlaka giderilmesi gerekir…

Milli Eğitim Bakanlığı salgından önce, önümüzdeki öğretim yılında sisteme fazladan girecek 400 binin üzerindeki öğrenci için, sınıf mevcutlarını, 30'dan 36'ya çıkarmayı düşünüyordu. Fakat hastalık baş gösterince bırakın 36 kişilik sınıfları, 30 kişilik sınıfları ikili öğretime, ikili öğretim yapan okulları üçlü öğretime geçirmeyi planlamaya başladı. Büyük ihtimalle de derslerin bir kısmı yine uzaktan eğitimle yapılacak…

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Açıkça görülüyor ki, 2020-2021 öğretim yılı, liselerimiz için çok sıkıntılı geçecek.

Sanıyorum bu öğretim yılında puanıyla istediği okullara yerleşemeyecek birkaç yüz bin öğrencimiz daha, Açık Öğretim Lisesi'ne geçerek örgün eğitimin dışına çıkmak zorunda kalacak!..

UĞUR DÜNDAR”IN NOTU:

Bu yıl yaklaşık 500 bin ilave öğrencinin LGS'ye gireceğini, bu ekstra yığılma için ek binalar ve derslikler yapmak dahil, acilen tüm önlemlerin alınması gerektiğini aylar öncesinden yine Sakin Öner hocamızla bu köşede yazıp, yetkilileri uyarmıştık. Sonuç ortada!..