Cahilden daha yıkıcı bir kitle imha silahı henüz icat edilmedi

Eminim hatırlarsanız…

Bizim süper zeka yöneticilerimiz “ABD bataklığa saplanır, Irak yeni Vietnam olur” gibi osuruktan açıklamalar yaparken, Amerikan tankları harekatın daha üçüncü günü Bağdat'a girmişti.

Memlekete demokrasi ve özgürlük geldi zanneden Irak ahalisi, balkonlarına Amerikan bayrakları asmıştı, sevinçle zılgıt çekiyorlardı, Amerikan tanklarının üstüne çıkıyor, rakibini nakavt etmiş boksör gibi Amerikan askerlerinin yumruğunu havaya kaldırıyorlardı, elalemin askerleri tarafından kurtarıldıklarını düşünüyorlardı, Saddam'ın heykeline tırmanıp, kafasını şıpıdık terliklerle dövüyorlardı.

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Bugün?

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Artık bir vatanları yok.

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Amerikalı İranlıya füze atıyor, İranlı Amerikalıya füze atıyor, İngiliz askeri orada, Fransız askeri orada, Suudi tetikçisi köktendinci örgütler orada… Şıpıdık terlikli Iraklılar kendi topraklarında hamamböceği gibi saklanarak yaşıyorlar.

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Küresel petrol şirketleri ExxonMobil, BP, Shell, Total, Lukoil, Rostneft, Chevron, Hunt Oil, Addax, Heritage Oil, PetroChina, Afren, Perenco, Shamaran, Gazprom, Eni, Hess, Inpex, Japex, Talisman, Dno, Taqa, Dragon Oil, Kogas, Kec, Pertamina, Petronas… Üşüştüler.

Sadece Amerikalısı İngilizi değil, Fransızı Rusu, İtalyanı Japonu, Kanadalısı Çinlisi, Norveçlisi Korelisi, herkes takmış kendi hortumunu, hüüüüpp diye Irak petrolünü çekiyor.

Her gün dört milyon varil petrolünü çalıyorlar.

Papua Yeni Gine'nin petrol şirketi bile orada…

Iraklılar hâlâ şıpıdık terlikle dolaşıyor.

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Çünkü…

Uçak gemileri, güdümlü füzeler filan elbette önemlidir ama, ABD gibi ülkelere savaşları kazandıran asıl faktör, o şıpıdık terlikli zırcahildir.

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Emperyalist ülkeler, işgal hedeflerine, zannedildiği gibi savaş uçaklarıyla, nükleer denizaltılarıyla ulaşmaz…

Şuursuz, ahmak, okumayan, beynini kullanmayan, muhakeme yeteneğinden yoksun ahaliler sayesinde ulaşır.

Bu cehaletin yanısıra, vatan hainleriyle, işbirlikçilerle, mandacılarla, dahili bedhahlar'la amacına ulaşır.

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Gün gelir o şıpıdık terlikli zırcahilin kafasına dank eder, o yılışık yılışık sırıtışı yüzünde donup kalır ama, iş işten çoktaaan geçer.

Ne evlatlarını huzurla büyütebileceği bir ülkesi kalır…

Ne de çatısı altına başını sokabileceği bir devlet.

Kendi topraklarında vatansız kalakalır.

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“Batı” tabir ettiğimiz, “emperyalist” tabir ettiğimiz ülkelerin en büyük gücü, füze kalkanları, radar istasyonları, uzay üsleri değildir, eğitimli, şuurlu, okuyan, düşünen nüfusa sahip olmalarıdır.

İşte sırf bu yüzden, mesela ABD'de, mesela İngiltere'de, isterseniz servet dökün, parmakla sayılacak kadar belki bulursunuz ama, o ülkeyi “içerden yıkacak” kadar işbirlikçiyi asla bulamazsınız.

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Milletleri millet yapan kavram, ne ırktır, ne dindir, ne coğrafyadır, ne ordudur, ne ideolojidir… Milletleri millet yapan, şuurlu nüfustur.

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(Amerikalıları öldüreceğiz diye füze fırlatırken, cenaze töreninde kendi kendine 56 vatandaşını öldürecek kadar ne yaptığının farkında olmayan ahalinin, bu savaşı kazanma ihtimali var mıdır?)

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Emperyalizme direniyoruz filan gibi romantik cümleler kurmak isterdim ama… Emperyalizmin Ortadoğu şuursuzluğunda devamlı kazanmasının ve devamlı kazanacak olmasının sebebi, budur.

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Bu yıkımı Türkiye'den uzak tutabilmenin tek yolu, tarikat-cemaat-zırcahil atmosferinden, bedevi zihniyetinden bir an önce kurtulup, Atatürk aydınlanmasına her zamankinden fazla sarılmaktır.