Varlığıyla onur duyduğumuz Mansur Yavaş'ın veresiye defteri kampanyası, elbette karşılıksız iyiliğin gücünü hatırlattı ama…

Aynı zamanda, milyonlarca dolar dökülerek, fiberglas dinozor heykelleri dikilen başkentimizde, evine aldığı ekmeğin bile parasını ödeyemeyip, yaz deftere diyen insanlarımız olduğunu hatırlattı.

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Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothieler içilen şatafatlı sarayların hemen arka sokağında, canı çektiği için alt tarafı bir paket puding alıp, ödeyemediği dört lirayı veresiye defterine yazdıran… Tesettür sosyetesinin lale devri sofralarında kırk günlük bebeğe tek taş pırlantalar takılırken, bebeğine içireceği bir şişe süt için yaz deftere demek zorunda kalan anneler olduğunu hatırlattı.

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Suriyeli kardeşlerine 52 milyar dolar harcamakla, Mısır'daki müslüman kardeşlerine iki milyar dolar göndermekle, Somali'deki kardeşlerine 300 bin kişilik iftar vermekle, Cibuti'deki kardeşlerine karada yer kalmamış gibi, denizi doldurarak cami yaptırmakla, kurbanını Myanmar'daki kardeşlerine bağışlamakla övünenlerin, Ankara'nın göbeğindeki “kardeşler bakkalı”nın veresiye defterine yazdırılan 3.5 liralık hazır çorbadan utanmadığını hatırlattı.

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Fakir fukarayı garip gurebayı dilinden düşürmeyenlerin, kendi cebini doldurunca, kendi ülkesinin gerçeklerinden nasıl uzaklaştığını… Kendi milletine, kendi insanlarına nasıl yabancılaştığını hatırlattı.

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Yandaş medyanın kollektif illüzyonuna maruz kalan toplumun, aslında toplumsal hipermetropi yaşadığını, teee uzaklara baktırılırken, burnunun ucunu bile göremediğini hatırlattı.

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Çocuklara bayram hediye eden dünyadaki tek meclisin… Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin enflasyonsuz lokantasında, zeytinyağlı enginarlar, kuzu fırınlar, meksika salataları, vişneli tayfırlar gırla giderken, hemen karşısındaki mahallede, 50 kuruşluk bisküviyi veresiye defterine yazdıran çocuklarımız olduğunu hatırlattı.

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Maskeli balo'nun maskesini düşürdü, veresiye defteri kampanyası.

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Kazandığı gün…

“Bize Mustafa Kemal'in Ankarası'nı geri aldı, Anıtkabir'i bize geri aldı, Atatürk Orman Çiftliği'ni bize geri aldı, Hacı Bayram Camisi'ni bize geri aldı, sadece 25 yıldır hasretini çektiğimiz şehrimizi değil, 96 yıl önce kurduğumuz başkentimizi bize geri aldı” demiştim.

Eksik söylemişim…

Bizi, bize geri verdi Mansur Yavaş.