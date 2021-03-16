7 yaşındaki çocuk Kilimanjaro’ya tırmandı

Hindistan’ın Haydarabad kentinde yaşayan 7 yaşındaki Virat Chandra, Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine tırmandı.

Böylece çocuk, 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro’nun zirvesine Hindistan bayrağı diken en genç insanlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Chandra, tırmanış öncesinde ailesinin desteğiyle dağcılık için sıkı bir eğitim sürecinden geçtiğini belirterek, kuzenlerinin dağcılık deneyimlerinden ve keşif gezilerinden ilham aldığını söyledi. Kuzenlerinin izinden gitmeye karar veren Chandra, “Kuzenlerimle dağ tırmanışı deneyimleri hakkında konuştum. O sırada ben de onlar gibi tırmanmak istedim ve bu isteğimi ailemle paylaştım. Ailem de beni Koç Bharath’a yönlendirdi” ifadelerini kullandı.

Chandra'yı tırmanış için hazırlayan Koç Bharath da, “Chandra'nın içinde, eğitimi tam ortasındayken bırakanların aksine bu tutku var. Eğitimini ciddiye alan Chandra, koşma ve tırmanış da dahil olmak üzere tüm çalışmalarını en yüksek özveriyle tamamladı. Tüm önlemleri aldık. Chandra ile tedirgin olursa geri döneceğiz diye kararlaştırdık, bizi gururlandırdı” dedi.