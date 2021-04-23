ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan’ı aradı

20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir süredir beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Başkan Biden bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü; daha geniş işbirliği alanlarıyla ve uzlaşmazlıkların etkili bir şekilde idare edileceği yapıcı ikili ilişkilere verdiği önemi iletti” denildi.

BIDEN VE ERDOĞAN BRÜKSEL’DE GÖRÜŞECEK

14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi’nde Biden ve Erdoğan’ın bir araya geleceğinin belirtildiği açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Liderler Haziran ayındaki NATO zirvesi marjında ikili bir görüşme gerçekleştirmeye ve ikili ve bölgesel konuları geniş çerçevede ele almaya karar verdi.

BIDEN, “ERMENİ SOYKIRIMI’ DİYECEĞİNİ ERDOĞAN’A SÖYLEDİ

ABD Başkanı Biden’ın ayrıca yarın yapacağı 1915 olaylarına ilişkin konuşmada “Ermeni soykırımı” diyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği belirtildi.

Göreve gelmeden önce “Sözde Ermeni soykırımını tanıyacağım” diyen ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da bu sözünü tutacağı açıklanmıştı. Söz konusu açıklama “iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir adım” olarak yorumlanmıştı.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.

Erdoğan, görüşmeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

* Kıymetli kardeşlerim, Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

* Sayın Biden ile ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldık.

* Görüşmede, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade ettim.

* Mevkidaşım ile Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardık.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi sırasında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

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