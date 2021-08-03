Al Jazeera: BAE, Katar’ı kötü göstermek için senaryoyu değiştirdi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Katar’ı kötü göstermek ve terörle ilişkilendirmek için yapımcısı olduğu “The Misfits” Hollywood filminin senaryosunu değiştirdiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Katar merkezli Al Jazeera televizyondaki “Ma Hafiye Azam” adlı programda yayınlanan son bölümünde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Katar’ı teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermek için bir Hollywood filminin senaryosunu değiştirdiğini iddia etti. Söz konusu “The Misfits” filminin uluslararası film şirketi Highland Film Group ve Paramount Pictures ile BAE merkezli FilmGate Production ortaklığında çekildiği belirtildi.

Filmin senaryosu, ABD hapishanesinden kaçan Richard Pace adlı bir hırsızın hikayesini anlatıyor. Filmde Pierce Brosnan tarafından canlandırılan Richard Pace karakterinin yüksek güvenlikli ABD hapishanesinden kaçarak dünyanın en güvenli tesislerinden birinden büyük miktarda para çaldığı anlatılıyor.

Al Jazeera televizyonuna göre, Haziran ayında ABD’de yayınlanan “The Misfits” filminde Katar'ın isimi en az 15 kez geçti. Al Jazeera, filimde Mısırlı Katar'da yaşayan eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Karadavi’nin de şiddeti ve terörizmi teşvik eden bir isim olarak yansıttığına dikkat çekti.

Filmde, Katar'daki “Emadi Hastanesi”, Katar “Lekhwiya” polis gücü ve Al Jazeera kanalı dahil olmak üzere bazı Katarlı kuruluşların ve kişilerin gerçek adları kullanıldı. Katar’dan “Jazeeristan” olarak bahsedilen filmde, Katar halkının terör örgütlerini desteklemekle suçlandığı belirtildi.

Buna karşılık filmde BAE’li paralı askerlerin “kahramanlaştırıldığı” kaydedildi. Al Jazeera, ayrıca filmin BAE’de çekilmiş olmasına rağmen, Katar’da çekilmiş gibi kurgulandığı da kaydetti.

İlginizi Çekebilir Afganistan'da hükümet ve Taliban Katar'da masaya oturuyor

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan