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Alibaba’ya ‘medyada küçül’ baskısı

Wall Street Journal, Çin hükümetinin Alibaba'dan medya varlıklarının elden çıkarması yönünde talepte bulunduğunu iddia etti.

Güncellenme: 18:56, 15/03/2021
HaberlerDünya
Alibaba’ya ‘medyada küçül’ baskısı

Son dönemde Çin yönetimi ile bir dizi anlaşmazlık yaşadığı söyleyenen Jack Ma’nın kurucusu olduğu Alibaba’nın sahip olduğu medya şirketleri için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Çin hükümetinin ana faaliyet alanı e-ticaret olan Alibaba Group’un medya varlıklarının bir kısmını elinden çıkarması için baskı yapıyor.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, teknoloji devinin ülke kamuoyu üzerindeki etkisinden endişe duymaya başlayan Pekin yönetimi, medya varlıklarının listesini inceledikten sonra Alibaba’dan söz konusu alanda küçülmeyi başlatması için bir plan hazırlamasını istedi.

Jack Ma tarafından kurulan Alibaba, yıllar içinde basın – yayın, dijital, sosyal medya ve reklamcılığı kapsayan geniş bir medya varlıkları portföyü oluşturdu. Twitter benzeri Weibo ile birkaç popüler Çin haber kuruluşunun sahibi olan Alibaba, Hong Kong’un önde gelen İngilizce gazelerinden South China Morning Post’u da bünyesinde bulunduruyor.

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Çin Komünist Partisi konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken, Alibaba ise tartışmalar hakkında yorum yapmadı. Şirket yaptığı açıklamada, medya varlıklarında pasif bir finansal yatırımı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bu şirketlere yaptığımız yatırımların amacı, işlerini yükseltmek için teknoloji desteği sağlamak ve temel ticaret işlerimizle ticari sinerji oluşturmaktır. Şirketlerin günlük operasyonlarına veya editoryal kararlarına müdahale etmiyoruz veya müdahil olmuyoruz” denildi.

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