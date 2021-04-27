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Alkol yasağı ABD basınında: Laik Türkler tepkili

Perşembe gecesinden itibaren Türkiye'de başlayacak sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken ABD merkezli Bloomberg, bugün gündeme oturan alkol yasağını manşetlerine taşıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:08, 27/04/2021
HaberlerDünya
Alkol yasağı ABD basınında: Laik Türkler tepkili

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmada alkol satışlarının yasaklanmasına büyük bir tepki olduğunu yazdı.

Bloomberg’de, “Laik Türkler tam kapanmada alkol yasağı yüzünden Erdoğan’a saldırıyor” başlığını kullanırken, “Erdoğan’ın hükümeti tam kapanmada alkol satışlarını yasaklarken muhalifler Türkiye’nin liderinin İslam değerlerini 83 milyona dayattığını söylüyor” yorumunu kullandı.

ABD medyasında yer alan haberde alkol yasağının, “alkolumedokunma” etiketiyle Twitter’da en çok konuşulan konu olduğunu yazarken, “Binlerce laik Türk bu hashtagi kullandı” yorumunu yaptı.

Bloomberg, daha önce Hindistan ve Güney Afrika’da da alkol satışlarının zaman zaman durdurulduğunu ya da sınırlandığını dile getirdi.

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ABD Afrika Alkol yasağı Güney Afrika Hindistan İçişleri Bakanlığı İslam Laik Perşembe Rusya Sözcü Türkiye Twitter
Yayınlanma Tarihi:16:56,