Alkol yasağı ABD basınında: Laik Türkler tepkili

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmada alkol satışlarının yasaklanmasına büyük bir tepki olduğunu yazdı.

Bloomberg’de, “Laik Türkler tam kapanmada alkol yasağı yüzünden Erdoğan’a saldırıyor” başlığını kullanırken, “Erdoğan’ın hükümeti tam kapanmada alkol satışlarını yasaklarken muhalifler Türkiye’nin liderinin İslam değerlerini 83 milyona dayattığını söylüyor” yorumunu kullandı.

ABD medyasında yer alan haberde alkol yasağının, “alkolumedokunma” etiketiyle Twitter’da en çok konuşulan konu olduğunu yazarken, “Binlerce laik Türk bu hashtagi kullandı” yorumunu yaptı.

Bloomberg, daha önce Hindistan ve Güney Afrika’da da alkol satışlarının zaman zaman durdurulduğunu ya da sınırlandığını dile getirdi.

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