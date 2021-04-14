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Alman hakimden “paralel CHP”ye yasak

Almanya'nın Münih kentinde CHP Bavyera Birliği’nden ayrılan bir grubun "CHP" adıyla yeni bir oluşuma gitmesi mahkemeden döndü.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 09:12, 14/04/2021
HaberlerDünya
Alman hakimden “paralel CHP”ye yasak

CHP adının kullanılamayacağını belirterek mahkemeye başvuran CHP Bölge Başkanı Gülbey Kılıç, partinin adının başka birileri tarafından kullanılamayacağını ve bu isimle yeni bir siyasi oluşum yapılamayacağı kararı aldırdı.

Başkan Gülbey Kılıç, “Hedefimiz partimizi daha da büyütmek. Yurt dışında oy oranımızı artırmak. Ayrıca Almanya'daki seçimlerde de kardeş partimiz SPD'ye destek olacağız” dedi.

Böylece, CHP'ye paralel başka bir CHP derneği oluşumu engellendi. Ancak başka kentlerde, CHP adı ve logosuyla çeşitli dernekler kuruluyor. CHP, yurt dışında adı ve logosunu tescilde geciktiği için, dileyen CHP adıyla dernek açabiliyor.

Fakat dün alınan kararla birlikte ilk kez böyle bir adımın önüne geçildi.

Almanya CHP