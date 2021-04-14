Alman hakimden “paralel CHP”ye yasak

CHP adının kullanılamayacağını belirterek mahkemeye başvuran CHP Bölge Başkanı Gülbey Kılıç, partinin adının başka birileri tarafından kullanılamayacağını ve bu isimle yeni bir siyasi oluşum yapılamayacağı kararı aldırdı.

Böylece, CHP'ye paralel başka bir CHP derneği oluşumu engellendi. Ancak başka kentlerde, CHP adı ve logosuyla çeşitli dernekler kuruluyor. CHP, yurt dışında adı ve logosunu tescilde geciktiği için, dileyen CHP adıyla dernek açabiliyor.

Fakat dün alınan kararla birlikte ilk kez böyle bir adımın önüne geçildi.