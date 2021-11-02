Almanya’da benzin bitti, pompalar çalışmıyor

Almanya'nın güney eyaletlerinden biri olan, çok sayıda Türk’ün de yaşadığı Baden Württemberg’de, bazı benzinciler pompaları kapattı. Birçok akaryakıt istasyonunda "Süper benzin kalmamıştır. Dizel kalmadığı için burası kapalıdır" yazıları asıldı. Dizel araçlar için gereken AdBlue üretiminde de sıkıntılar başladı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da benzin fiyatları hiç görülmediği kadar yüksek seviyelerde seyrediyor ve artan vergiler nedeniyle süper benzin zaman zaman 2 euro'ya kadar çıkıyor. Dizel ise 1.50 ile 1.60 Euro arasında.

NEDENİ TRANSPORT SIKINTISI

Ülkedeki bazı yerlerdeki benzin kıtlığının nedeni ise Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan nakliye problemi.

Düşük su seviyesi nedeniyle kargo gemilerinin tam yüklenemediği ve bazı benzincilere yeterli akaryakıt sağlanamadığı belirtiliyor. Ancak bu sıkıntının fazla büyümesi ve İngiltere'deki gibi genel bir probleme yol açması beklenmiyor.

Yine de konu, Alman medyasının manşetlerinde yer alıyor. Bu eyalettekiler benzin bulmak için çeşitli bölgeleri dolaşmaya başladı.

DİZEL ARAÇLARIN SORUNU

Öte yandan, dizel araçlarda kullanılan ve zararlı gaz salınımını engelleyen AdBlue üretiminde sorunlar çıkmaya başladı.

AdBlue üretiminde kullanılan amonyak üretimi, doğalgazın pahalanması nedeniyle azaldı. BASF ve SKF gibi Alman devleri, AdBlue üretiminin temel maddesi olan amonyak üretimini azaltınca, bu kez piyasada AdBlue sıkıntısı çıktı.

AdBlue fiyatları da giderek yükseliyor. AdBlue'nin bir litresi şu anda 80 cente mal oluyor ve bu durum sadece dizel otomobilleri değil, kamyonlar, iş makineleri, hatta gemiler için de sorun olmaya başladı.

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