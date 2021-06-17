Almanya’dan yeşil, gri, siyah pasaport kararı: Artık gidiş nedenlerini ispatlamak zorundalar

Sözcü’nün daha önce duyurduğu gibi, vizesiz seyahati mümkün kılan “Yeşil, gri ve siyah” pasaport sahipleri, artık gidiş nedenlerini ispatlamak ve bu istisnalar da sadece belirlenen 7 istisnadan biri olmak zorunda. Aksi halde bu pasaport sahipleri, ülkeye alınmayacaklar.

Türkiye yüksek riskli ülke statüsündeyken getirilen, “acil durum şartı” kaldırıldı ama, bu kez “seyahat kısıtlamaları kuralı” konuldu. Normal pasaportlara da uygulanan bu kuralın, corona virüsü önlemleri bittikten sonra kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor.

AKP'li belediyelerin, yurt dışında çalışan kamu görevlilerine verilen “Gri- Hizmete Özel” pasaportu skandalından sonra Almanya'nın aldığı karar, bir anlamda bu pasaportlara da vize zorunluluğu gibi oldu. Yeşil, gri ve diplomatik pasaportların “fiilen” bir ayrıcalığı kalmadı.

İŞTE O 7 İSTİSNA DURUMU

Almanya'nın, son gelişmelere göre aldığı karara göre, Alman ya da AB vizesi gerektirmeyen Yeşil, Gri ya da Diplomatik pasaport sahipleri de, ancak “bir istisnanın varlığı”nı ispatlamaları halinde giriş yapabilecek. Sınırlarda, bu pasaportları taşıyan Türklerden, “giriş istisnası” koşullardan birine uyup uymadığı denetlenecek.

Bu koşullara uymayanlar ülkeye alınmayacak:

1) ACİL AİLE ZİYARETİ: Doğum, ölüm- cenaze, düğün gibi birinci derecede yakınlarıyla ilgili durumlar. Bu nedenle gelenler, önceden belge ya da davetiyelerini yanlarına almak zorunda. Davet edenler kontrol edileceğinden, tüm erişim bilgilerini hazır bulundurun.

2) MONTAJ, TAMİR VE BAKIM: Almanya'ya gönderilen fabrika, makine ya da teknolojik ürünlerin montajını, tamirini ve bakımını yapan personel olmak. Bunlar, “zorunlu ve önemli işletmesel nedenlerle” kabul edilecektir.

3) FUAR KATILIMCI VE ZİYARETÇİLERİ: Almanya'da fuarlarda ürün sergileyenler, stant açanlar ve ona bağlı ziyaretçiler, bunu ispatlarsa giriş yapabilecek.

4) AİLE VEYA EŞ ZİYARETİ: Almanya'daki eş ya da birlikte yaşadığı edilen eşlerden biri ziyaret edilebilecek. Aynı şekilde AB'deki eş de ziyaret edilebilecek. Ama bunun için evlilik birliği ya da birlikte yaşandığının ispatlanması gerekiyor.

5) EŞLERDEN BİRİ ALMAN İSE: Bu durumda olanların yabancı eşiyle, geçici bir süre ayrılıktan sonra bir araya gelmesi. Ya da, ayrı ülkelere seyahatin ardından birlikte Almanya'da buluşma durumu.

6) GÖREV VE SAĞLIK NEDENLERİ: Türk devlet görevlileri, yurt dışına tayini çıkmışsa ya da görevli geliyorsa, bunu sınırda ispatlamak durumunda. Sağlık durumunda, ancak çok özel ve acil durumlar varsa.

7) ULUSLAR ARASI NAKLİYECİLER: TIR şoförleri, gemi adamları gibi; uluslar arası nakliye alanında çalışanlar ve ülkeyi transit olarak kullananlar.

Vizesiz pasaportu bitiren o karar

Almanya'nın aldığı kararda Yeşil, Gri ve Siyah pasaportlardan söz ediliyor. Bu kararın altında ise, vize verilecek 7 istisnai durum sayılıyor. Bu 7 istisnai durumun, Yeşil, Gri ve Siyah pasaportlara da uygulanacağı belirtiliyor.

KARARIN ALMANCASI:

Visumfreie Einreise: Für Besuchsaufenthalte bis zu 90 Tagen/Halbjahr können Inhaber türkischer Spezial-, Dienst- und Diplomatenpässe (grüne, graue und schwarze Umschlagfarbe) visumfrei einreisen, wenn sie keine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Auch im Falle der visumfreien Einreise ist das Vorliegen einer Ausnahme von den Einreisebeschränkungen den Grenzkontrollstellen mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen.

KARARIN TÜRKÇESİ:

Vizesiz giriş: 90 gün / altı aya kadar olan ziyaretlerde, Türk özel, hizmet ve diplomatik pasaport (yeşil, gri ve siyah zarf rengi) hamilleri, çalışma ya da kazanç getiren bir işe girme amacı gütmedikleri takdirde vizesiz giriş yapabilirler. Vizesiz giriş durumunda bile, giriş kısıtlamalarına ilişkin bir istisnanın varlığı, uygun belgelerle sınır kontrol noktalarına kanıtlanmalıdır.

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