Ankara’dan ABD’ye S-400, FETÖ ve PYD/PKK/YPG çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündem ile ilgili açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "ABD’nin PKK-PYD/YPG’ye destek vermesi ve S-400’e karşı çıkması müttefiklik ruhuna uymuyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinden sonra bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “ABD’nin PKK / YPG ile iş birliği FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400’lere ilişkin tutumu müttefiklik ruhu ile bağdaşmıyor. ABD’nin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili de konuştu. Çavuşoğlu, “Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan’da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı” ifadesini kullandı.

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