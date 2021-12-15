Başbakanı ölümle tehdit eden aşı karşıtlarına gece yarısı baskını

Aşı karşıtı hareketin güçlü olduğu Saksonya’da, eyalet başbakanına silahlı saldırı hazırlığı yaptığından şüphelenilen kişilerin evlerine operayon düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da polis ve özel güvenlik güçleri, Saksonya eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer'i tehdit ettiği düşünülen aşırı sağcı aşı karşıtı gruplara gece yarısı operasyonu düzenledi.

Covid-19 aşılarını destekleyen Kretschmer'e yönelik ölüm tehditleri üzerine Dresden kentinde sabaha karşı bir dizi eve baskın yapıldığı kaydedildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Gruptaki bazı üyelerin açıklamaları, gerçek silahlara sahip olabileceklerini gösteriyor” dendi. Açıklamada, baskınlar sonucu gözaltına alınan kişi olup olmadığı bilgisi yer almadı.

Devlet televizyonu ZDF'nin Kretschmer'e yönelik tehditlerle ilgili haberinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Telegram'da yüzlerce kişinin bulunduğu bir sohbet grubunda, aşı karşıtı bazı kişilerin siyasetçilere ve özellikle de Kretschmer'e karşı silahlı eylem ihtimali üzerine konuştuğu tespit edilmişti.

COVİD ÖNLEMLERİNE KARŞI ÇIKAN RADİKAL GRUPLAR ENDİŞE YARATIYOR

Saksonya emniyeti, Twitter'da yaptığı açıklamada, devlete yönelik şiddet suçu hazırlığı yapıldığı şüphesi bulunduğunu duyurdu.

Almanya'da Covid-19 önlemlerinin hayata geçirilmesinin ardından bu önlemlere ve aşı uygulamasına karşı çıkan birçok radikal hareket ortaya çıkmıştı. Bu hareketlerin güçlü olduğu ve sık sık sokağa çıktığı Saksonya eyaletinde, aşılama oranları da ülke ortalamasının altında seyrediyor.

Ülkedeki güvenlik uzmanları, bu radikal grupların bazılarının silahlı olduğu ve şiddet eylemleri düzenleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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