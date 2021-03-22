Biden’dan kritik göçmen kararı: 86 milyon dolar bütçe ayırdı

Yapılan anlaşmaya göre 1200 aile üyesini barındırabilecek otel odaları için sözleşme imzalandı. Anlaşma şimdilik 6 aylık bir süreyi kapsayacak.

Göreve geldikten sonra Biden, Trump döneminin yasal göçmenlik sistemine engel oluşturan düzenlemelerin, politikaların tepeden tırnağa gözden geçirileceğini söylemişti.

SINIRDA 5 BİN ÇOCUK



Bu yılın Ocak ve Şubat ayları arasında, güneybatı sınırından ülkeye girmeye çalışan göçmen aile üyelerinin sayısı 7 binden 19 bine çıktı.Bunlarin 13 bininin ABD’ye girmesine izin verildi.

Halen sınır kapılarında tutulan 5 binden fazla çocuk var. Federal yasalara göre refakatsiz çocukların 72 saat içinde insan hizmetleri departmanına nakil edilmeleri gerekiyor ama corona virüsü salgını ve artan sayılar nedeniyle bu uygulamaya geçilemiyor.