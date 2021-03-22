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Biden’dan kritik göçmen kararı: 86 milyon dolar bütçe ayırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırındaki göçmenleri Trump dönemindeki gibi çağ dışı hücrelerde, tellerle çevrili barınaklarda yatırmamak için otellere 86 milyon dolar harcayacak.

Tayfun Hopali / ABD
Güncellenme: 07:24, 22/03/2021
HaberlerDünya
Biden’dan kritik göçmen kararı: 86 milyon dolar bütçe ayırdı

Yapılan anlaşmaya göre 1200 aile üyesini barındırabilecek otel odaları için sözleşme imzalandı. Anlaşma şimdilik 6 aylık bir süreyi kapsayacak.

Göreve geldikten sonra Biden, Trump döneminin yasal göçmenlik sistemine engel oluşturan düzenlemelerin, politikaların tepeden tırnağa gözden geçirileceğini söylemişti.

SINIRDA 5 BİN ÇOCUK

Bu yılın Ocak ve Şubat ayları arasında, güneybatı sınırından ülkeye girmeye çalışan göçmen aile üyelerinin sayısı 7 binden 19 bine çıktı.Bunlarin 13 bininin ABD’ye girmesine izin verildi.

Halen sınır kapılarında tutulan 5 binden fazla çocuk var. Federal yasalara göre refakatsiz çocukların 72 saat içinde insan hizmetleri departmanına nakil edilmeleri gerekiyor ama corona virüsü salgını ve artan sayılar nedeniyle bu uygulamaya geçilemiyor.

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ABD aile Çocuk Corona Dolar Meksika
Yayınlanma Tarihi:07:15,