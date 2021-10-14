Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan tepki çeken aşı açıklaması: Hiçbir mantığı yok

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, corona virüsü salgını ve aşılarla ilgili tepki çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi. Bolsonaro antikor seviyesinin çok yüksek olduğunu savunarak, "Aşı olmanın hiçbir mantığı yok" dedi.

Sozcu.com.tr

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınıyla ilgili skandal hareket ve açıklamalarına devam ediyor. Salgında en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke olan Brezilya’da 600 binden fazla insan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Buna karşın kendisi de corona virüsü geçiren Bolsonaro, salgın ve aşılarla ilgili tepki çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi. Sağ görüşlü bir radyo kanalına konuşan 66 yaşındaki Bolsonaro, “Yapılan yeni çalışmalara bakıyorum. Neden aşı olayım ki? Antikor seviyem halen çok yüksek. Bu yüzden aşı olmak, 10 real verip büyük ikramiyeyi kazanmak gibi bir şey. Hiçbir mantığı yok” dedi.

PİZZACI İÇERİ ALMAMIŞTI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geçtiğimiz haftalarda ABD'nin New York kentine giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, zirveye katılan liderler arasında aşısı olmayan tek isimdi. Heyetiyle birlikte bir pizza restoranına giden Bolsonaro, işletme tarafından içeri alınmayınca sokakta pizza yerken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

‘SANKİ ÖLÜMLER SADECE CORONADAN’

Ülkesinde sağlık sisteminin çökme durumuna gelmesiyle büyük eleştiri alan Bolsonaro, kendisinin kasıtlı olarak hedef alındığını öne sürmüştü. Bolsonaro, hastanelerin doluluk oranlarının artması üzerine, “Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece corona virüsü yüzünden oluyor. Bana corona virüsüyle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin” ifadelerini kullandı.

‘DAHA NE KADAR SIZLANACAKSINIZ’



Bolsonaro karantinayla ilgili yaptığı bir başka tepki çeken açıklamada ise, “Şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ancak yine de bir çözüm bulmalıyız” demişti.