Çinli tenisçi Peng Shuai’den çarpıcı itiraf: Eski Başkan Yardımcısı Gaoli ile ilişkimiz vardı

Çinli tenis oyuncusu Peng Shuai, eski Başkan Yardımcısı Zhang Gaoli'yle yıllardır ilişkisi olduğunu öne sürdükten sonra sosyal medya hesabı kapatıldı.

Sozcu.com.tr

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Çin’de profesyonel bir tenis oyuncusunun itirafları kısa sürede ülkenin gündemine oturdu. 35 yaşındaki Peng Shuai, siyasi bir isimle yıllar süren ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Shuai’nin iddiasına göre bu isim eski Başkan Yardımcısı Zhang Gaoli. Shuai, sosyal medya platformu Weibo’dan yaptığı paylaşımda uzun süre görüşmedikten sonra 75 yaşındaki Gaoli ile 3 yıl önce yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

İlişkilerinin geçtiğimiz günlere kadar devam ettiğini belirten Shuai, yaşadıkları bir tartışmanın ardından aralarının açıldığını öne sürdü. Ünlü tenisçi, Gaoli’nin aralarında geçen konuşmaları kaydettiğinden şüphelendiğini aktardı.

HESABI KAPATILDI



Shuai buna karşın ilişkilerini belgeleyecek herhangi bir kanıt elde edemediğini vurguladı. Shuai’nin Weibo hesabı, yaptığı paylaşımlardan kısa süre sonra kapatıldı.

Kadınlar tenis sıralamasında en son 2019 yılında ilk 100 isim arasına giren Shuai, kariyerinde 23 çiftler, iki de tekler şampiyonluğu kazandı.

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