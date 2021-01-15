Corona atlatanlarda geçmeyen semptomlar: Cinsel güç geri gelmiyor

Avrupa ve Amerika'da corona atlatan hastalar üzerinde yapılan araştırmalardan çok ilginç sonuçlar çıktı. Corona vakalarıyla mücadelede aşılama sürüyor ve diğer yandan da coronaya yakalananların, hastalıktan sonra neler yaşadıkları takip ediliyor.

Dünya tıp literatürüne ‘Post-Covid-Sendrom’ yerleşti. Bu, corona atlatanların iyileştikten sonra nelerle boğuştuğunu gösteren bir kavram.

Yaklaşık bir yıllık takipten sonra şu durumlara rastlanıldı:

– CİNSEL GÜCÜ AZALTIYOR: Çok sayıda erkek hastanın ereksiyon sorunu çıktı. Bu yönde şikayetler artınca araştırmalar başladı. Covid-19'un dolaşım sistemini olumsuz etkilediği, damarlarda sorunlara yol açtığı bilindiği için, cinsel sorunların çıkabileceği kabul edildi. Frankfurt Üniversite Kliğini'nden Prof. Dr. Gernot Rohde, “Bu, corona nedeniyle ağır solunum yolu rahatsızlığı geçiren hastaların öncelikle şüphelenmediği bir durum ve sonradan farkına varılıyor” dedi.

NBC'ye açıklama yapan Dr. Rena Grayson, cinsel sorunların kalıcı olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti. Corona sonrası oluşan bu semptomların geriletilebileceği sanılıyor ancak şu ana kadar bir gelişme sağlanabilmiş değil.

– UZUN SÜREN YAN ETKİLER: Covid-19'u ağır atlatan ve uzun süre hastanede kalanların, yatarak tedavi görenlerin büyük kısmının uzun vadeli sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Bu virüsün etkilediği vücudun, hastalıktan sonraki reaksiyonları veya hastalığın yan etkileri oluyor.

– NEFES DARLIĞI, ÖKSÜRÜK: Covid-19 atlatan hastaların büyük çoğunluğunda, akut akciğer hastalığının semptomları atlatılmış olsa da, öksürük, nefes darlığının eşlik ettiği fonksiyon bozuklukları yaşanıyor.



– TAT VE KOKU ALMA BOZUKLUĞU: Koku ve tat alma duyusunda kayıplar yaşanıyor. Bu alanda bozulmalar oluyor ve bu hastalığın seyrinden bile uzun süre devam edebiliyor.



– ÇARPINTI VE ARİTMİ: Konsantrasyon bozuklukları, baş dönmeleri, çarpıntı, kalpte rizim bozuklukları da virüs sonrası semptomlar olarak dikkat çekiyor.



– DEPRESYON, BAŞ AĞRILARI: Uzun süre egzersiz yapmama ya da az hareket nedeniyle depresyon, kas ve baş ağrıları görülüyor.



– KRONİK YORGUNLUK: Bitkinlik, kronik yorgunluk oldukça fazla yaşanıyor. Kişi, oldukça halsiz kalıyor ve bunu bazen fark da edemiyor. Günlük yaşamlarına eskisi gibi devam edemiyorlar. Kronik yorgunluk semptomu çıkıyor.