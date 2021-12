Corona virüsü salgınında ölüm sayısı 5.5 milyona dayandı

Covid-19 salgınında dünyada bugüne kadar toplam 5 milyon 431 bin 509 kişi hayatını kaybetti. En çok can kaybının yaşandığı ülkeler sırasıyla ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya, Meksika, Peru, Birleşik Krallık, Endonezya, İtalya ve İran oldu.

Dünyadaki Covid-19 vaka ve ölüm sayılarına ilişkin verileri toplayan Worldometers sitesine göre, salgında dünya genelinde toplam 283 milyon 243 bin 519 vaka tespit edildi. Toplam vefat sayısı ise 5 milyon 431 bin 629 oldu. Dünyada en fazla günlük ölüm sayısı 27 Ocak 2021 tarihinde 17 bin 540 kişinin hayatını kaybetmesi ile kayıtlara geçti.

En yüksek günlük vaka sayısına ise, 23 Aralık 2021’de 1 milyon 5 bin 692 vaka ile ulaşıldı. Salgının başından bu yana en çok can kaybının yaşandığı ülkeler sırasıyla ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya, Meksika, Peru, Birleşik Krallık, Endonezya, İtalya ve İran oldu.

TÜRKİYE 19’UNCU SIRADA

Dünyada toplam vefat sayısında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 842 bin 161 kişi ile ilk sırada yer aldı.

ABD'yi 618 bin 723 can kaybı ile Brezilya takip etti. Bu ülkeleri 480 bin 592 vefat ile Hindistan, 306 bin 90 vefat ile Rusya, 298 bin 944 vefat ile Meksika, 202 bin 584 vefat ile Peru, 148 bin 21 vefat ile Birleşik Krallık, 144 bin 71 vefat ile Endonezya, 136 bin 955 vefat ile İtalya ve 131 bin 474 vefat ile İran takip etti.

Türkiye ise 81 bin 917 ölüm ile listede 19. sırada yer aldı.

Türkiye’de ilk vakanın göründüğü 11 Mart 2020 tarihinden, 2020 yılı sonuna kadar Covid-19’dan vefat eden toplam kişi sayısı 20 bin 881 oldu.

1 Ocak 2021 tarihi ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasındaki 9 aylık süreçte ise Türkiye'de Covid-19’dan vefat eden toplam kişi sayısı 43 bin 429 olarak kaydedildi. Salgının başından 29 Aralık 2021 tarihine kadar Türkiye'de 9 milyon 365 bin 399 vaka görülürken, toplamda 81 bin 917 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de bugüne kadar 129 milyon 332 bin 845 doz Covid-19 aşısı uygulandı. 18 yaş ve üzerinde en az 1 doz Covid-19 aşısı olma oranı yüzde 91.55 olurken, en az 2 doz aşı olma oranı ise yüzde 82.89 olarak gerçekleşti.

ABD ZİRVEDE

Covid-19 nedeniyle dünyada en fazla can kaybının meydana geldiği ABD’de toplamda 842 bin 161 kişi hayatını kaybetti. ABD’de 2020 yılının sonuna kadar 370 bin 712 can kaybı meydana gelirken 2021 yılında bu sayı 800 bini aştı. Ülkede en fazla can kaybı sırasıyla California, Teksas, Florida, New York ve Pensilvanya’da görüldü.

Ülkede en yüksek günlük ölüm sayısı 4 bin 443 kişinin hayatını kaybettiği 21 Ocak 2021’de kayıtlara geçti. ABD’de salgının başından bu yana toplamda 54 milyon 148 bin 544 vaka tespit edildi. En yüksek günlük vaka sayısına 8 Ocak 2021’de 306 bin 305 vaka ile ulaşıldı.

BREZİLYA’DA ÖLÜM SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Brezilya’da salgının başından 2020 sonuna kadar 194 bin 976 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 618 bin 723’e yükseldi.

Ülkede en yüksek günlük can kaybı 6 Nisan 2021’de 4 bin 211 kişinin hayatını kaybetmesi ile kaydedildi. 23 Haziran 2021’de 115 bin 41 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilirken salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 22 milyon 254 bin 706 oldu.

HİNDİSTAN’DA VAKA SAYISI 34 MİLYONU GEÇTİ

Hindistan’da Covid-19 salgınında 2020 yılının sonuna kadar 150 bin 811 can kaybı, salgının başından bu yana ise toplamda 480 bin 592 can kaybı meydana geldi. Hindistan’da en yüksek günlük ölüm sayısı 23 Mart 2021’de 5 bin 41 kişinin hayatını kaybetmesi ile kayıtlara geçti.

Hindistan’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 6 Mayıs 2021’de 414 bin 433 vakanın tespit edilmesi ile kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı ise 34 milyon 808 bin 886'ya yükseldi.

RUSYA’DA 306 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Salgında toplam can kaybı 306 bin 90'a ulaşan Rusya’da 2020 yılının sonuna kadar 57 bin 19 can kaybı meydana geldi. Rusya’da en yüksek günlük can kaybı 20 Kasım 2021’de bin 254 ölüm ile gerçekleşti. Salgının başından bu yana toplam 10 milyon 437 bin 152 vakanın tespit edildiği Rusya’da en yüksek günlük vaka sayısına 6 Kasım 2021’de 41 bin 335 vakanın tespit edilmesi ile ulaşıldı.

MEKSİKA’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Meksika’da Covid-19 salgınında toplamda 298 bin 944 ölüm meydana geldi. 2020 yılının sonuna kadar 145 bin 195 kişinin hayatını kaybettiği Meksika’da en yüksek günlük can kaybı 22 Ocak 2021’de bin 417 ölüm ile kayıtlara geçti.

Meksika’da toplamda 3 milyon 956 bin 372 Covid-19 vakası tespit edilirken salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına 19 Ağustos’ta 28 bin 953 vakanın tespit edilmesi ile ulaşıldı.

PERU’DA CAN KAYBI 200 BİNİ AŞTI

Salgının başından 2020 yılının sonuna kadar 100 bin 449 can kaybının meydana geldiği Peru’da 2021 yılında can kaybı sayısı 202 bin 584’e yükseldi.

Ülkede 18 Nisan 2021’de bin 154 kişinin hayatını kaybetmesi ile en yüksek günlük can kaybı tespit edilirken, en yüksek günlük vaka sayısına 15 Nisan’da 13 bin 326 vaka ile ulaşıldı. Peru’da toplamda 2 milyon 283 bin 474 vaka kaydedildi.

İNGİLTERE’DE CAN KAYBI ARTIYOR

İngiltere’de Covid-19 salgınında toplamda 12 milyon 338 bin 676 vakanın tespit edildiği İngiltere’de son verilere göre, toplam ölüm sayısı 148 bin 21’e yükseldi.

İngiltere’de 2020 sonuna kadar 106 bin 338 can kaybı meydana geldi. Virüs nedeniyle Avrupa’daki en yüksek ölüm sayısının görüldüğü İngiltere’de 20 Ocak’ta bin 824 kişinin hayatını kaybetmesi ile en yüksek günlük can kaybı tespit edildi. İngiltere’de Aralık 2021’de Covid-19 vaka sayıları salgının başından bu yana rekor seviyelere çıktı. En yüksek günlük vaka sayısı 24 Aralık’ta 121 bin 137 vakanın tespit edilmesi ile kayıtlara geçti.

ENDONEZYA’DA CAN KAYBI 144 BİNİ GEÇTİ

Covid-19 salgınında toplam 4 milyon 262 bin 157 vakanın tespit edildiği Endonezya’da toplam can kaybı 144 bin 71’e yükseldi.

2020 sonuna kadar 22 bin 138 can kaybının meydana geldiği Endonezya’da 1 yıl içinde ölüm sayısı yaklaşık 6 kat yükseldi. Endonezya’da en yüksek günlük can kaybının görüldüğü 27 Temmuz 2021’de 2 bin 69 ölüm tespit edilirken, 15 Temmuz 2021’de 56 bin 757 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İTALYA’DA EN ÖLÜMCÜL GÜN 3 ARALIK 2020 OLDU

Salgının başından 2020 sonuna kadar 74 bin 148 can kaybının meydana geldiği İtalya’da 2021 yılında toplam can kaybı 136 bin 955’e ulaştı.

İtalya’daki en yüksek günlük can kaybı 3 Aralık 2020’de 992 kişinin hayatını kaybetmesi ile kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 678 bin 112’ye ulaşan İtalya’da en yüksek günlük vaka sayısı 25 Aralık 2021’de 54 bin 761 vaka tespit edilmesi ile ulaşıldı.

İRAN’DA ÖLÜM ORANI YÜKSEK

İran’da Covid-19 salgınının başından bu yana toplam can kaybı 131 bin 474’e ulaştı. Ülkede 2020 sonuna kadar 55 bin 223 ölüm meydana geldi. 24 Ağustos 2021’de 709 kişinin hayatını kaybetmesi ile en yüksek günlük ölüm sayısına ulaşıldı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısına 17 Ağustos’ta 50 bin 228 vakanın tespit edilmesi ile ulaşılırken, pandeminin başından bu yana toplam vaka sayısı 6 milyon 188 bin 857'ye yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE 9 MİLYAR DOZ AŞI YAPILDI

Dünya genelinde 184 ülkede yaklaşık 9 milyar doz Covid-19 aşısı uygulandı. Bir günde uygulanan ortalama aşı oranının 41.9 milyon doz olduğu belirtildi.

En fazla sayıda doz aşı uygulayan ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Brezilya oldu. Toplamda 82 ülke aşının güçlendirici dozu olarak bilinen 3’üncü dozu uygulamaya başladı. En çok güçlendirici doz uygulayan yerler arasında nüfusunun yüzde 79.2’si ile Cebelitarık, yüzde 55.7’si ile İzlanda, yüzde 54.6’sı ile Bahreyn ve yüzde 53.4 ile Şili yer aldı.

AŞILARIN OMICRON’A KARŞI ETKİSİ İNCELENİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, salgının başından bu yana Covid-19’a ilişkin endişe edilmesi gereken çeşitli mutasyonlar ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak İngiltere’nin Kent şehrinde görülen ve Alpha olarak adlandırılan B.1.1.7 mutasyonu, Güney Afrika’da tespit edilen B.1.351 Beta mutasyonu, Brezilya’da ortaya çıkan Ganna adlı P.1 mutasyonu, Hindistan’da tespit edilen Delta adlı B1.617.2 mutasyonu ve son olarak Güney Afrika’da orta çıkan Omicron adlı mutasyonu endişe edilmesi gereken mutasyonlar olarak adlandırdı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2021 itibariyle ortaya çıkan Omicron mutasyonu hakkında yayınladığı son açıklamada, Omicron mutasyonunun daha bulaşıcı olduğuna ve aşıların etkisini azalttığına dair kesin bulgulara ulaşılmadığını söyledi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Aralık’ta yaptığı bir açıklamada Omicron mutasyonunun virüsün Delta mutasyonuna göre daha hızlı yayıldığını, Covid-19’a karşı aşılanmış kişilerde ve daha önce Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan kişilerde Omicron mutasyonunun enfeksiyona neden olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Covid-19’un Omicron mutasyonuna ilişkin yürütülen bir araştırmada Omicron’un virüsün Delta gibi diğer mutasyonlarına oranla hastanede tedavi görme riskinin yüzde 70’e kadar daha az olduğunu söyledi.

