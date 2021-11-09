Dikkat çeken araştırma: Okulları kapatmak corona vakalarını azaltmıyor

ABD ve Japonya'da yapılan araştırmalarda, pandemi döneminde okulların kapatılmasının sanılanın aksine vaka sayıları üzerinde olumsuz etkisi olmadığı belirlendi.

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2019’dan bu yana dünyada etkisini sürdüren corona virüsü ile ilgili yeni araştırmalar yayınlanmaya devam ediyor. Buna göre, yapılan yeni bir çalışma, Japonya’da geçen yıl okulların kapatılmasının, corona virüsün yayılmasını engellemediğini ortaya koydu.

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden ve Japonya’aki Gakushuin Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2020 yılı ilkbaharında okulları kapatan ve kapatmayan bölgelerdeki corona virüsü vakalarını karşılaştırdı. Buna göre, 100 bin kişi başına düşen corona virüsü vaka sayısında hiçbir farka rastlanmadı.

PSİKOLOJİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlar, ortaya çıkarılan bulgularla birlikte, okulların kapatılmasının halk sağlığında ortaya çıkan krizlere yardımcı olmak yerine çocukların hayatlarını ve psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini belirledi.

Uzmanlar, “Japonya’daki okulların kapanmasının Covid-19’un yayılmasını azalttığına dair herhangi bir kanıt bulamıyoruz” dedi. Öte yandan, ‘Araştırmalar gösteriyor ki, çocuklar ve ebeveynler için potansiyel olumsuz sonuçlar göz önüne alındığında, okulların kapatılmasına ilişkin politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor’ ifadelerinde bulundu.

GEÇEN YIL ÇOĞU ÜLKE BENZER KARAR ALMIŞTI

Dünyada birçok ülke Covid-19 salgının en ağır yaşandığı Mart 2020’de okulları kapatma kararı almış ve uzun bir süre uzaktan eğitim devam etmişti.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, uzaktan eğitimin özellikle ilk ve ortaokul öğrencileri arasında olumsuz sonuçları olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl uzaktan eğitime gitmiş, yaklaşık 1 sene dersler uzaktan verilirken, sınavlar da yapılmamıştı.

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