DSÖ’den onay alan ilk aşı Pfizer/BioNTech oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firması ile Amerikan ilaç devi Pfizer’in ürettiği corona aşısına acil kullanım onayı verdi.

ABD-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech şirketlerinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu.

Pfizer/BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada’da da bu aşıya kullanım onayı verilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık’ta onaylamıştı. DHA

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