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Erdoğan, AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:02, 19/03/2021
HaberlerDünya
Erdoğan, AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları ile görüştü

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. (İHA)

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