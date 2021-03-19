Erdoğan, AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları ile görüştü

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. (İHA). . İlginizi ÇekebilirErdoğan&#039;dan Biden&#039;a &#039;katil&#039; eleştirisi. İlginizi ÇekebilirAvrupa Birliği&#039;nden Türkiye&#039;ye yaptırım ile ilgili flaş karar. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6323587}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdogan-ab-komisyonu-ve-ab-konseyi-baskanlari-ile-gorustu-6323587');aip2('newsArticle', {"identifier":6323587,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdogan-ab-komisyonu-ve-ab-konseyi-baskanlari-ile-gorustu-6323587/","headline":"Erdou011fan, AB Komisyonu ve AB Konseyi Bau015fkanlaru0131 ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["ABD","Avrupa","Avrupa Birli\\u011fi","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","Haber","mevl\\u00fct \\u00e7avu\\u015fo\\u011flu","Putin","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/19/iecrop/erdogan-dha-2_16_9_1597938992_16_9_1616162536-880x495.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-03-19 17:02:38","dateModified":"2021-03-19 17:02:38","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1126}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdogan-ab-komisyonu-ve-ab-konseyi-baskanlari-ile-gorustu-6323587/');