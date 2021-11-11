Erdoğan, Yunan gazeteye dava açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan gazetesi Dimokratia'ya Eylül ayında attığı manşet yüzünden dava açtı. Gazetenin üst düzey isimlerine yönelik açılan davayla ilgili de Yunan hükümetinden Erdoğan'a destek vermişti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Dimokratia gazetesine dava açtı. Yunan gazete tarafından yapılan duyuruda, davada, azetenin müdürü, iki genel yayın yönetmeni ve bir gazetecinin isimlerinin yer aldığını belirtti. Erdoğan’ın Ankara’da bir savcılığa başvurarak Yunan gazetesini dava ettiği de belirtildi.

Gazetenin duyurusunda “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dimokratia gazetesini yargılıyor ve Türkiye’de dört çalışanını beş yıla kadar hapis cezasına çarptırmak istiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdiği dava metninden de anlaşıldığı üzere, ilk kez bir yabancı devlet başkanı bir Yunan gazetesine siyasi nedenlerle sırtını döndü” ifadeleri yer aldı.

Gazete, Erdoğan’a yönelik 18 Eylül 2020’de attığı manşet yüzünden dava edildi. Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de yaptığı araştırmalar döneminde atılan manşette Erdoğan’a yönelik küfürlü ifadeler yer alıyordu. Gazete ayrıca Türk makamlarını provokasyon yapmakla da suçlamıştı.

Dimokratia gazetesi tarafından yapılan açıklamada “Dimokratia, Erdoğan’ın parodi davasına dayanan ilgili yasal işlemlere katılmayı reddediyor ve Türk liderinin gazetemizi tehlikeli planlarına engel olarak nitelendirmesini bir onur olarak görüyor” dedi.

Yayınlanmasının ardından Yunan hükümeti de Erdoğan’a destek olmuş “saldırgan dil değerlerimize aykırıdır” diyerek manşeti kınamıştı.

Manşetten kısa bir süre sonra Erdoğan’ın gazetenin editörleri ve bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

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