FDA’dan mRNA aşıları için üçüncü doz hazırlığı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve Moderna Covid-19 aşılarının acil kullanım yetkilerini bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin üçüncü bir doz almasına izin verecek şekilde değiştirmeye hazırlanıyor.

TAYFUN HOPALI / ABD

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Temmuz ayında bir araya gelen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanlarından oluşan bir panelin ve bağışıklığı baskılanmış yetişkinler için ekstra dozlar konusunda harekete geçilmesi gerektiği yorumlarının artmasının ardından bu kararın alınacağı belirtiliyor.

Doktorlar, bu tür birçok hastanın aşılamadan sonra hala Covid-19’a karşı savunmasız olduğunun giderek daha açık olduğunun belirlenmesiyle bu görüşe yakın olduklarını belirtiyorlar.

Öncelikle hangi grupların üçüncü doz olması gerektiği belirsizliğini koruyor. Bağışıklığı baskılanmış hastalar arasında organ nakli alıcıları, kanser tedavisi gören kişiler ve HIV pozitif kişiler bulunur. Yakında CDC'nin bu konuda açıklama yapması bekleniyor.