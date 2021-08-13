FDA’dan üçüncü doz aşıya şartlı onay: Bağışıklık sistemi zayıf olanlar yaptırmalı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, corona virüsü aşılarında üçüncü doz için onayı şartlı olarak verdi. FDA'nın açıklamasında, üçüncü dozun organ nakli yapılan hastalar başta olmak üzere bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere yapılması gerektiği belirtildi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya genelinde 4 milyonu aşkın can kaybına yol açan corona virüsü etkisini sürdürürken, ortaya çıkan yeni varyantlar salgının hızını artırmış durumda. Özellikle Hindistan’dan yayılan Delta varyantı uzmanların en büyük endişe kaynağı.

Salgına karşı mücadelede en çok güvenilen aşıların da etkinliğini düşüren Delta varyantı, tünelin ucundaki ışık için dönüm noktası olan sürü bağışıklığını da tehlikeye attı. Uzmanlar bu noktada varyantlara karşı korunmada üçüncü doz bir aşının gerekliliğini tartışıyor.

DÖRT AYDA YÜZDE 84’E DÜŞÜYOR



mRNA tabanlı aşılar Moderna ve Pfizer-BioNTech’te üçüncü doz aşıların gerekli olduğu öne sürülüyordu. Pfizer, aşının etkinliğiyle ilgili açıklamada, ikinci dozun üzerinden dört ay geçtikten sonra yüzde 96 olan koruyuculuk oranının yüzde 84’e kadar düştüğünü duyurmuştu.

Bu tartışmaların ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), corona virüsü aşılarında üçüncü dozla ilgili önemli bir karar verdi. FDA üçüncü doz için şartlı bir onay verdi. Açıklamada aşıda üçüncü dozu, organ nakli yapılan hastalar başta olmak üzere bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin yaptırması gerektiği belirtildi. Bunun dışında iki doz aşısını tamamlamış kişilerin üçüncü doza ihtiyacı olmadığı yinelendi.