Gates Vakfı’ndan Covid-19 ile mücadele için 120 milyon dolar fon

Gates Vakfı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, düşük gelirli ülkelerin ABD'li ilaç üreticisi Merck & Co Inc tarafından coronavirüsü ile mücadele kapsamında geliştirilen deneysel bir ilacı alabilmelerine yardımcı olmak için 120 milyon dolar ayıracağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Covid salgınını seneler önce öngören milyarder iş insanı pandemi boyunca Gates Vakfı ile yardımlar yapmayı ihmal etmedi. Son olarak bir Covid ilacı için fon ayıran vakıf yaptığı açıklamada da onay alması halinde ilacın jenerik versiyonlarının geliştirilmesi için de destek olacağını belirtti.

Eşbaşkan Melinda French Gates, “Bu taahhüt ile daha fazla ülkede daha fazla insana umut olması için ilacın erişimi sağlanacak, ancak henüz hikaye bitmedi; vakıflar ve hükümetler de dahil olmak üzere diğer bağışçıların da harekete geçmesine ihtiyacımız var” dedi.

ACİL KULLANIM İZNİ İSTENDİ

Merck, hafif ila orta şiddette coronavirüsü enfeksiyonlarını tedavi etmek için ortağı Ridgeback Biotherapy ile birlikte antiviral bir hap geliştiriyor ve bu ay ilaç için ABD acil kullanım izni istedi.

Bu adım, özellikle nüfusun sadece yaklaşık yüzde 5’inin aşılandığı Afrika başta olmak üzere, düşük ve orta gelirli ülkelerin Covid-19 ile mücadelesinde hayati önem taşıyor.

2000 yılında kurulan kâr amacı gütmeyen Bill & Melinda Gates Vakfı, ABD’nin en büyük özel hayırsever vakfı ve geçen yıldan bu yana pandemi ile mücadeleye yaklaşık 1,9 milyar dolar ayırdı.

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