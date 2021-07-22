Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Erdoğan’ın sözlerini BM’ye taşıdı

Kıbrıs Rum Yönetiminin Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve müzakereleri yeniden başlatma çabalarını olumsuz etkileyecektir” dedi.

Dendias da “Türk tarafının açıklamaları, yeni bir ‘oldu-bitti’ yaratmaya, Kıbrıs’ı yeniden birleştirme umudunu kesin olarak gömmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

Euronews’ta yer alan habere göre, Erdoğan ve KKTC’den yapılan açıklamaların ardından ABD’nin başını çektiği Batılı güçler, eylemi “kabul edilemez” ve “provokatif” olarak nitelendirdi.

“KIBRIS TÜRK DEVLETİ İÇİN TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti sonrası, “Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz.” dedi.

Video konferans aracılığıyla düzenlenen, 81 ilin AKP teşkilatıyla bayramlaşma programında konuşan Erdoğan, “Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır. Ada’daki 2 günlük temaslarımız sırasında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi, cumhurbaşkanından gençlerine kadar tüm kesimleriyle bu konuda kararlı gördüm. Kıbrıs Türk Devleti’nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz. İnşallah yakında bunun somut neticelerini de görmeye başlayacağız.” diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, KKTC ziyareti sırasında Kapalı Maraş’ın yeniden yerleşime açılacağını kaydetti:

* Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın bizlerle paylaştığı kararla Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş’ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor.

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