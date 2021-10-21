İngiltere’den Covid-19 uyarısı

İngiltere Sağlık Bakanı, Sajid Javid yükselişe geçen vaka sayılarının kış mevsiminde günlük 100 bine kadar çıkabileceğine karşı uyarılarda bulundu.

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İngiltere'de özellikle son 8 günde yükselişe geçen vaka sayılarıyla birlikte, günlük vaka sayısında da 40 bin sınırına ulaşıldı. Son 7 günde yüzde 11 artış gösteren vaka sayılarını yüzde 21 artış gösteren vefat sayısı takip ediyor.

İngiliz Tabipler Birliği artışa geçen vaka sayılarının önüne geçilmesi için yeni tedbirlerin gerektiğini belirtirken, herhangi bir önlem planı uygulamayan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'i ihmalkarlıkla suçluyor. Dün Downing 10 Street'te basın açıklaması gerçekleştiren Javid açıklamalarında, hükümetin maske, evden çalışma ve corona virüsü pasaportlarını içeren ‘B Planı'nı' uygulamayı düşünmediklerini belirtti. İngiltere Sağlık Bakanı, Sajid Javid yükselişe geçen vaka sayılarının kış mevsiminde günlük 100 bine kadar çıkabileceğine karşı uyarılarda bulundu.

Öte yandan, vatandaşların aşı olmamasında ve Ulusal Sağlık Sistemi'nin ‘sürdürülemez baskı' altına girmesi durumunda tedbirlerin ve B Planı'nın gündemde olabileceğini söyledi.

İngiltere Hükümeti'nin kış boyunca uygulamayı düşündüğü mevcut A planı, yaklaşık 30 milyon kişiye güçlendirici iğneler yapmayı ve 12 ila 15 yaş aralığındaki çocuklara tek doz aşı sunmayı planlıyor.

İngiltere hükümeti yapılan eleştiriler karşısında, Ocak ayı corona virüsü verileriyle bugünün verilerini karşılaştırarak şu an için herhangi bir önleme gerek olmadığını savunuyor. İngiltere'de Çarşamba günü vaka sayısı 49 bin 139 olarak açıklanırken, 179 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere'de 12 yaş üstü kişilerin yüzde 14'ünün halen aşı yaptırmadığı da biliniyor.

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