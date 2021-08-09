İran’da her iki dakikada bir kişi Covid-19’dan ölüyor

Corona virüsü salgınının Orta Doğu'da en çok etkilediği ülkelerden olan İran'da ölüm sayısı korkutucu boyutlara ulaştı.

SOZCU.COM.TR

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İran’da corona virüsü salgını hızla yayılıyor… Devlet televizyonu ülkede son 24 saat içerisinde 588 insanın hastalığa bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yetkililer ülkede her 2 dakikada bir kişinin öldüğünü belirtirken, ülke genelinde sosyal mesafe kurallarının yok sayıldığını ve bazı şehirlerdeki hastanelerde boş yatak kalmadığını dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise aşılama hızının çok yavaş ilerlediğini aktardı. 83 milyonluk ülkenin şu ana kadar sadece yüzde 4’lük kesimi corona virüsü aşısı oldu.

İran Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 94.603’e çıkarken vaka sayısı da son 24 saatte 40.808 arttı. Delta varyantının da etkisini artırmasıyla birlikte beşinci dalgayı yaşayan İran’da toplam vaka sayısı 4.199.537’ye çıktı. İran devlet televizyonuna konuşan yetkililer 31 eyaletin birçoğunda uyarı seviyesinin turuncu ve kırmızıya döndüğünü aktardı.

İran’da bir ay önceki verilere göre her 3 dakikada bir kişi corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitiriyordu.

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