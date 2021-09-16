İspanya’da bomba alarmı: Şehir merkezi boşaltılıyor
İspanya'nın Oviedo şehrinde bomba ihbarı yapılması sonucu polis alarma geçti. Şehir merkezinde güvenlik çemberi oluşturan polis, bölgeyi tahliye ediyor.
İspanya’nın Asturias özerk bölgesinin başkenti Oviedo’da bomba paniği yaşanıyor. Reuters’ın yerel kaynaklardan son dakika olarak aktardığı bilgiye göre, bomba ihbarı nedeniyle şehir merkezi tahliye ediliyor.
İspanyol polisi tarafından açıklamada, “Telefonla isimsiz bir bomba ihbarı aldık. İzlediğimiz protokoller gereği bölgenin belli kısımlarını tahliye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Bomba ihbarının ardından tahliye işleminin yerel saatle 10.30’da başladığı belirtildi. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.