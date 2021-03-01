İsviçre’den örnek hareket: Türkiye’yi riskli ülkeler listesine almadı

Avrupa Birliği, corona virüsü salgını kriz başladığından beri Türkiye'yi “Corona riskli bölge” statüsünde tutup, turist göndermemek için kulis yaparken, İsviçre tam tersi bir tutum sergiliyor.

Avrupa'nın bu küçük ülkesi, Türkiye'yi “risk bölgesi” ilan etmedi, aksine birçok AB üyesi ülkeyi “Corona riskli ülke” statüsüne aldı. Bu İsviçreli turistlerin “güvenli Türkiye'yi tercih edebileceği” anlamına geliyor.

YENİ CORONA- RİSK LİSTESİ

Amerika, Maldivler, Portekiz, Brezilya, İngiltere, Arnavutluk, Moldova, Avusturya'nın bazı bölgeleri, İtalya'nın bazı bölgeleri, Şili, Barbados, Peru ve Lüksemburg da riskli ülkeler arasına eklendi.

Liste 8 Mart'tan itibaren geçerli olacak ve liste yapılırken, her yüz bin kişide 60 bulaşma oranının üzerinde olanlar tercih edildi. Almanya ise riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

Riskli ülkelerden gelenlerden, gelmeden en geç 72 saat içinde negatif bir test sonucu istenecek. Bu kişiler uçağa böyle binebilecekler ve geldikten sonra karantinaya girecekler. Karantinanın 7’nci gününde bir daha test yaptırmak zorundalar.

İSVİÇRE: ÇİN AŞISI DA OLABİLİR

Türkiye'yi riskli ülkeler arasına almayan İsviçre, yine de diğer Avrupa ülkeleri gibi vize vermiyor. İsviçre vizesinin açılması için, aşılamanın ve bu ülkede kabul gören bir aşının geçerli olması gerekiyor.

İleride Çin aşısı nedeniyle Türkiye'ye vizenin açılıp açılmayacağı bilinmiyor. Çin aşısını üretenler İsviçre'de Swissmedic'e onay başvurusu yapmadı.

Henüz AB gibi, “Sadece benim onayladığım aşılar geçerli” diye bir kararı olmayan İsviçre'nin gelecek dönemde ne yapacağı henüz net değil. İsviçre'de bazı kantonlar, Çin aşısı alabileceklerini ve bu konuda görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı ve “İlk çıkan aşı en başarılı, diye bir şey yok” demişlerdi.

HENÜZ VİZE VERMİYORLAR

İsviçre hükümeti, 05.06.2020 tarihinden beri ülke dışından gelen kişiler için herhangi bir seyahat kolaylaştırması yapmadı.

Ülke dışından İsviçre’ye giriş yapabilen kişiler şimdilik İsviçre vatandaşları ile yakın akrabaları, İsviçre'de geçerli oturma iznine sahip olanlar ve geçerli bir ulusal D vizesine (aile birleşimi, öğrenci, çalışma vizesi) sahip olanlar.

İsviçre’ye gidebilmek için vize başvuruları halen kapalı tutuluyor.

