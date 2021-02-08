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Japon denizaltısı gemi ile çarpıştı

 Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Katsunobu Kato güvenlik güçlerine ait bir denizaltı ile bir geminin ülkenin Pasifik kıyılarında çarpıştığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:20, 08/02/2021
Haberler Dünya
Japon denizaltısı gemi ile çarpıştı

Japon donanmasına ait bir denizaltı ile bir sivil geminin Pasifik kıyılarında çarpıştığı açıklandı. Açıklamayı Japonya Hükümeti Genel Sekreteri Katsunobu Kato yaptı…

Kato, Japon Sahil Güvenliği’nin gemide bir hasar oluşmadığını belirtirken; denizaltında bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yapılan açıklamada denizaltıdaki 3 mürettebatın hafif yaralandığını denizaltıda da hafif bir hasar meydana geldiği belirtildi.

Gemide hasar meydana gelmediği belirtilirken geminin hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.