Japonya’da çıkan yangında 27 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

Polis, kundaklama şüphesi ile soruşturma başlattı.

Sozcu.com.tr

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Japonya’nın Osaka kentinde bir psikiyatri kliniğinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 27 kişi hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Osaka itfaiyesinden bir yetkili Reuters’a yapılan açıklamada 27 kişide kalp yetmezliği görüldüğünü, bir kişinin de yaralandığı ifade etti.

TV Asahi televizyonunda 9 kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bilgisi yer aldı.

Yangın yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına alınırken, polisin olayın kundaklama olup olmadığını araştırdığı belirtildi.

Yomiuri ve Mainichi gazetelerinde yangına kliniğin hastası olduğu düşünülen yaşlı bir adamın çantasından sızan yanıcı bir sıvının neden olduğu bilgisi yer aldı.

Kurtarma ve soğutma çalışmaları nedeniyle bölgede alınan güvenlik önlemleri, kent merkezinde uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu.

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