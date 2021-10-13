Kabil Havalimanı’nın işletmesi Türkiye’ye verilecek mi? Son açıklama

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'nın geleceği ile ilgili belirsizlik sürerken, hem Katar hem de Taliban tarafından art arda açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yer alan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ABD’nin son askeri birliklerini 31 Ağustos’ta ülkeden çekmesiyle Taliban’ın kontrolüne geçmişti. Afganistan’ı dünyaya bağlayan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüştüklerini açıklamıştı.

Bugün konuyla ilgili Katar’dan yeni bir açıklama geldi. Katar, Taliban da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla operasyonları hakkında ‘açık olmadan’ Kabil havaalanının sorumluluğunu almayacağını söyledi.

‘TALİBAN’I DIŞLAMAMALIYIZ’

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’nda teknik çalışmalar yürüttüğünü ve havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi ancak tüm konular net bir şekilde ele alınmadığı takdirde ülkesinin havalimanının operasyonlarından sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

Al Sani, Afganistan’ın içinde bulunduğu durumdan tek çıkış yolunun diyalog olduğunu vurgulayarak, “Bizim tavrımız, Taliban’ın iktidarı ele geçirmesi nedeniyle Afganistan’ı dışlamamak ve ilişkileri kesmemek yönünde.” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA HEVESİNİ KAYBETTİ’

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid de El Cezire yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, havalimanının kontrolünün şu an Taliban elinde olduğunu ancak, Katar ve Türkiye ile tesisin geleceği hakkında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Taliban, 31 Ağustos’ta ülkedeki son yabancı askerin de ayrılmasıyla ülkede herhangi bir yabancı askeri varlığı kabul etmeyeceğini söylemişti. Ancak, Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed’in Katar’ın Taliban’ı dış yardımı kabul etmeye çağırdığı belirtildi.

Taliban, havalimanındaki güvenlik kontrolünü elinde tutarken Türkiye’den lojistiği desteğe devam etmesini istemiş, Ankara, teklifi hala değerlendirdiğini belirtmişti. El Cezire yayın kuruluşu, Taliban’ın güvenliği tamamen kontrol etmek istediği için Ankara’nın havalimanındaki varlığını sürdürmeye ‘daha az hevesli olduğunu’ vurguladı. El Cezire, bunun Taliban’ın uluslararası imajı için de önemini vurguladı.

ABD’nin son askeri birliklerini 31 Ağustos’ta ülkeden çekilmesiyle birlikte Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, Taliban’ın kontrolüne geçmişti. ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum, Kabil havalimanının bir an önce devreye girmesini istiyor.

İlginizi Çekebilir Taliban'dan art arda görüşmeler! Önce ABD şimdi de AB