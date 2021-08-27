Kabil saldırılarının arkasındaki IŞİD-K hakkında ne biliniyor?

Dün gece Kabil Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırılarının faili IŞİD-K, Afganistan'daki cihatçı militan gruplar arasında en radikali olarak biliniyor. Pakistan-Afganistan bölgesinde kurulan örgüt, Taliban'la 2015 yılından beri savaş halinde...

Sozcu.com.tr

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IŞİD-K ya da uzun haliyle, Irak Şam İslam Devleti- Horasan grubu, Batı Horasan’da ortaya çıktıktan sonra Horasan’ın İngilizce’deki yazılışından dolayı (Khrosan) K eki alan bölgenin en kanlı terör örgütü.

2013 yılında El Kaide’nin Irak kolundan ayrılarak kurulan grup, 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Rakka ve Musul’da güç kazandı.

2014 yılına gelindiğinde, IŞİD, Irak ve Suriye’de halifelik ilan ettikten kısa bir süre sonra, Pakistan Taliban’ı da örgütün lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye bağlılıklarını ilan etmişlerdi. Daha sonra bu ekibe Afganlar da katıldı. Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya’yı kapsayan Horasan bölgesinde IŞİD-K’nın temelleri de böylelikle atılmış oldu.

Birleşmiş Milletler, Pakistan’da uyuyan hücreleri de olan IŞİD-K’nın bir çok eyalette Taliban ile çatıştığını açıklamıştı.

Yine, BM Güvenlik Konseyi’nin temmuz ayında yayınladığı bir rapora göre, örgüte bağlı kişilerin sayısı 3 bin dolaylarında.

VAHŞİ SALDIRILARDAN SORUMLU

IŞİD-K son yıllarda, kız çocuklarını, okulları, hastaneleri hatta doğumhaneleri ve bebekleri hedef alan vahşetlerden sorumlu tutuluyor.

Genellikle hakimiyeti Afganistan’da olan Taliban’ın aksine IŞİD-K, bölgede ve uluslararası arenada saldırılar gerçekleştirmek üzere kuruldu ve küresel IŞİD ağının en korkutucu parçası oldu.

Peki IŞİD-K ve Taliban’ın bağlantısı ne? Uzmanlar, bu sorunun temelinde Hakkani grubunun olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılara göre, IŞİD-K ile Hakkani ağı arasında güçlü bağlantılar bulunuyor. Bu durum da örgütün dolaylı olarak Taliban ile bağlantılarına işaret ediyor. Şu anda Kabil’de güvenlikten sorumlu kişi, ABD tarafından, başına 5 milyon dolar ödül konan Halil Hakkani.

Asya Pasifik Vakfı’ndan Dr Sajjan Gohel, Afganistan’daki örgüt ilişkilerini yıllardır gözlemleyen bir isim. Gohel, “2019 ve 2021 yılları arasında meydana gelen saldırıların büyük kısmı IŞİD-K ve Taliban’ın Hakkani ağı arasındaki işbirliğini içeriyor” dedi.

Taliban 15 Ağustos’ta Kabil’de yönetimi ele geçirdiğinde, Pul-e-Charki hapishanesinden IŞİD ve El Kaide militanları da dahil olmak üzere çok sayıda mahkumu serbest bıraktı. Böylelikle örgütlerin güçlenmesine de ortam sağlanmış oldu.

TALİBAN VE IŞİD-K ARASINDAKİ BAĞLANTILAR

Ancak IŞİD-K ve Taliban arasında büyük farklar var. Taliban Katar’daki ‘lüks otellerde’ müzakereler yürütürken, IŞİD-K tarafından cihadı ve savaşı terk etmekle suçlanıyor.

IŞİD militanları, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban için de büyük tehdit ve güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ancak IS-K’nin Taliban ile büyük farklılıkları var ve onları Katar, Doha’daki “lüks otellerde” müzakere edilen bir barış anlaşması lehine Cihad’ı ve savaş alanını terk etmekle suçluyor. Taliban, Kabil’e girdikten ve 15 Ağustos’ta iktidarı ele geçirdikten sonra, birçok cihatçı gruptan tebrik mesajları alırken, bunların arasında IŞİD-K’nın olmadığından söz ediliyor.

IŞİD militanları şimdi, yeni gelen Taliban hükümeti için büyük bir güvenlik sorununu temsil ediyor.

Her ne kadar iki radikal Sünni grup olsalar da teolojik açıdan olduğu kadar strateji açısından da farklılık gösteriyorlar ve cihat için rekabet ediyorlar.

Aralarındaki güçlü düşmanlığın en açık işareti, IŞİD’in açıklamalarında Taliban’ı ‘mürted’ olarak adlandırmış olması

ÖLÜ SAYISI 90’A YÜKSELDİ

Irak ve Suriye’deki IŞİD’in aksine IŞİD-K henüz bölgede topraklarını genişletemedi. 2019 yılında Afgan Ulusal Ordusu, ABD ile ortak operasyonların ardından IŞİD-K’nin Nangahrar eyaletinde mağlup edildiğini açıklamıştı.

ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan değerlendirmelere göre, IŞİD-K o zamandan beri yüksek profilli saldırılar için büyük ölçüde yalnızca şehirlerdeki uyuyan hücreleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

ABD ve İngiltere, önceki gün yaptığı açıklamada, Afganistan’da olası bir terör saldırısı beklediklerini duyurmuştu. Bugün de bu çağrılarını yineleyen ABD’li ve İngiliz yetkililer, bölgedeki tahliye sürecini de hızlandırmaya çalışıyor.

Afganistan’da dün gerçekleşen ve Kabil Havalimanı’nı hedef alan terör saldırılarında ölü sayısı 90’a yükselirken, 150 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, saldırıların ardından, tahliye uçuşlarının bugün itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.

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