Kanadalı bilim insanları uyardı: Bazı balıkların nesli tehlike altında

Kanada'da yapılan yeni araştırmalar, çiftlik ve deniz balıklarının miktarında 21'inci yüzyıl sonuna kadar gözle görülür bir artış yaşanacağını ortaya koydu. Uzmanlar, bazı balıkların nesli tükenme ihtimaline karşı uyardı.

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Kanada’nın önde gelen eğitim kurumlarından British Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin önüne geçilmek için yeterli adım atılmazsa, çiftlik balıklarının geleceği tehlikede. Yapılan araştırmalara göre, 2090 yılına kadar, çiftlik balıklarının 16 oranında azalabileceği belirtiliyor.

British Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yüzyılın sonuna kadar, Bangladeş, Çin ve Norveç gibi ülkeler de dahil olmak üzere, en çok etkilenen bölgelerde okyanusta yetiştirilen deniz ürünlerinin miktarında da yüzde 90’a kadar düşüşler olabileceği belirtildi.

‘EN AZ SOMON BALIĞI ETKİLENECEK’

Önlem alınmazsa, ringa balığı ve ançüez gibi türlerin iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenme tehlikesi ile karşılaşabileceği belirtildi.

Öte yandan, küresel bazda görülen yem kıtlığı gibi faktörlerin de balıkların üremesinde keskin bir düşüşe neden olabileceği belirtildi. Midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinin ve somon balığının ise bu süreçten en az etkilenecek balıklar olduğu açıklandı.

Uzmanlar, deniz ürünleri yetiştiriciliği üzerindeki etkinin yetiştirilen balığın türüne bağlı olduğu konusunda da uyardı.

‘KÜRESEL ISINMAYA DİKKAT’

Üniversitenin Okyanuslar ve Balıkçılık Enstitüsü’nde akademisyen olan Dr. Muhammed Oyinlola, küresel ısınmanın bir bütün olarak balıkçılık endüstrisi için büyük bir sorun olduğu konusunda uyardı.

Oyinlola, “Fosil yakıtları mevcut hızımızda yakmaya devam edersek, sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilebilecek balık veya midye gibi deniz ürünlerinin miktarı 2050’ye kadar sadece yüzde 8 artacak ve 2090’a kadar yüzde 16 azalacak” dedi.

Global Change Biology dergisinde yayınlanan çalışma, yem olarak balık unu ve balık yağı yerine soya fasulyesi gibi bitki bazlı gıdaların kullanılmasının sektörün geleceğini güçlendirmeye yardımcı olacağını da ortaya koydu.

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