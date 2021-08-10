Kraliyet ailesinin korktuğu başına geldi… Virginia Roberts’tan Prens Andrew’a cinsel saldırı davası

İngiltere'de Kraliyet ailesini zora sokan cinsel taciz iddialarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 17 yaşındayken Prens Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını iddia eden Virginia Roberts, New York'ta dava açtı.

SOZCU.COM.TR

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ABD'de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın mağdurlarından Virginia Roberts, İngiliz Kraliyet Ailesi’ne karşı harekete geçti.

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’la 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığı iddialarıyla geçtiğimiz dönemde dünya kamuoyunun gündemine oturan Roberts, bu iddiaları ilk kez mahkemeye taşıdı. 2001 yılında 17 yaşındayken cinsel tacize uğradığını öne süren Roberts, New York’ta dava açtı.

Epstein’ın talimatıyla Prens Andrew’la bir araya geldiğini söyleyen Roberts, Londra, New York ve Karayipler’de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını savundu.

‘SALDIRILARI ARTACAK’



Açtığı davanın ardından ABD medyasına konuşan Roberts, “Prens Andrew’u bana yaptıklarından dolayı sorumlu tutuyorum. Güçlü ve varlıklı kişiler eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekten muaf tutulmamalı. Umarım diğer kurbanlar da korku ve sessizlik içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görürler. Konuşarak adalet isteyip hayatlarını geri alabilirler. Bu kararı vermek kolay olmadı. Bir anne ve eş olarak ailem her zaman önce gelir. Attığım bu adımın Prens Andrew’un benimle ilgili saldırılarını artıracağını biliyorum. Ancak bunu yapmasaydım, diğer kurbanları da yüzüstü bırakmış olurdum” dedi.

Dava kararı sonrası Prens Andrew veya Kraliyet ailesinden henüz bir açıklamada bulunulmadı. Roberts’ın iddialarını geçmişte birçok kez reddeden Prens Andrew, buna karşın Kraliçe Elizabeth tarafından aktif görevlerinden çekilmişti.

‘NE YAŞANDIĞINI BİLİYOR’



2019 yılında Prens Andrew’la Londra’da ilk buluşmasını İngiliz basınına anlatan Roberts şu ifadeleri kullanmıştı:

“Prens Andrew hayatımda gördüğüm en korkunç dansçıydı. O kadar çok terliyordu ki, sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi. Ama onu mutlu etmem gerekiyordu çünkü Jeffrey ve Ghislaine Maxwell’in benden istedikleri de buydu. Maxwell'in Belgravia semtindeki evinin üst katında Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandım. Söz konusu evde çekilen fotoğrafı FBI'a verdim. Dünya artık saçma bahanelerden bıktı. Bu gerçek bir fotoğraf. Arkasında basıldığında konulan bir tarih var. Prens Andrew ne yaşandığını biliyor. Ben ne yaşandığını biliyorum. Ama doğruyu söyleyen tek bir kişi var o da benim.”

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