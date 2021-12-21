Macaristan’dan Omicron varyantı kararı

Avrupa Birliği'nin sağcı hükümetlerinden birine sahip olan Macaristan dikkat çeken bir Omicron kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Macaristan, Avrupa Birliği’nin Covid-19 aşısı tedarik programına yeniden katılma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamayı Başbakan Viktor Orban düzenlediği basın toplantısında yaptı. Orban, Macaristan nüfusunu Omicron varyantından korumak için bu kararın alındığını söylerken Pfizer/BioNTech’ten 9.5 milyon doz sipariş verdiklerini söyledi.

Öte yandan Orban aynı basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin tepkisini çeken mülteci yasalarını değiştirmeyeceğini de aktardı. Orban, “Hükümetimiz, sınırların güvenliğine dair sistemin değiştirilmemesi yönünde karar almıştır” dedi.

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