Medeni dünya iyi gelmedi… 40 yıldır ormanda yaşadıktan sonra modern hayata geçti, hayatını kaybetti

40 yıl boyunca Vietnam ormanlarında yaşayan ve "gerçek hayatın Tarzan'ı" olarak anılan Ho Van Lang, modern hayata geçtikten sonra 52 yaşında karaciğer kanserinden hayatını kaybetti.

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1972’de ABD’nin Vietnam Savaşı sırasındaki saldırılarından sonra ailesinin yarısını kaybeden ve babasıyla vahşi doğaya kaçan Ho Van Lang, ormanda 41 yıl hayatta kaldıktan sonra geçen hafta bir süredir mücadele ettiği karaciğer kanserine yenik düştü.

Yıllarca ormanda yaşayan baba – oğul, 2013 yılında Vietnam toplumuyla yeniden temas kurdu. Bir köye girdiklerinde ve Lang’in babası Ho Van Thanh için tıbbi yardım istediklerinde Vietnam Savaşı’nın hâlâ şiddetle devam ettiğine inanıyorlardı.

Yetkililer, 2013 yılında Thanh’ın sağlığı bozulmaya başlayınca Lang’in ağabeyi Ho Van Tri’nin ikiliyi medeniyete dönmeye teşvik ettiğini söylüyorlar. Thanh, 2017’de bilinmeyen bir nedenle öldü.

Aile büyüğü Thanh, Vietnam savaşından önce Tra Kem mezrasında ailesiyle birlikte normal bir hayat yaşıyordu. Baba-oğul savaştan kaçtıktan sonra, ormandan meyve toplayarak ve mısır ekerek vahşi doğada hayatta kaldı. Ağaç kabuğundan yapılmış peştemaller giyiyorlardı ve yerden beş metre yüksekte ahşap bir kulübede yaşıyorlardı.

MODERN HAYATIN ÖLÜMCÜL SONUÇLARI

Lang’in yaşamı dünya çapında manşetlere de konu oldu; Lang’le birlikte bir hafta yaşamak için ormana giden kâşif arkadaşı Alvaro Cerezo, modern hayatı keşfetmenin Lang için ölümcül sonuçlar doğuracağına inanıyor: “Gittiğine çok üzüldüm ama benim için ölümü de bir kurtuluş çünkü son aylarda acı çektiğini biliyorum. O güzel bir insandı, onu unutmak imkansız olacak, onu her gün özleyeceğim. Ama onun medeniyet içinde yaşadığını görmek hoşuma gitmedi. Her zaman onun ve vücudunun böylesine büyük bir değişikliği kaldıramayacağından endişelenmiştim. Bütün hayatını ormanda yaşayarak geçirmişti ve sonra işlenmiş gıdalar yemeye ve hatta bazen alkol almaya başladı.”

Cerezo, Lang ile medeniyetten kaçmak ve ıssız bir adada tamamen yalnız birkaç gün veya hafta geçirmek isteyenlere yardım eden bir kuruluş olan Docastaway ile yaptığı çalışma sayesinde tanıştı. Cerezo ayrıca Lang’in hayatı hakkında bir kitap yazdı.

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