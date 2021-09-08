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Monaco’da Prenses Charlene yine ortalarda yok

Monaco Prensliği üzerinde kara bulutlar gezinmeye devam ediyor...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:27 - 08 Eylül 2021 Güncellenme:
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Monaco’da Prenses Charlene yine ortalarda yok

Bir süredir yardım kuruluşlarına destek amacıyla Güney Afrika’da olan Monaco Prensesi Charlene ile Prens Albert’in ayrılacağına dair iddialar iyiye ayyuka çıkmışken bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Prenses Charlene’in çocuklarının okuldaki ilk günlerinde yanında olmaması dikkat çekti.

Çiftin çocukları Prense Jacques ve Prenses Gabriella bu hafta okullarında ilk günü yaşadı. Fakat Prenses ile Prens’i okula 63 yaşındaki babaları Prens Albert bıraktı. Okulun ilk gününde yanlarında olmayan anneleri Prenses Charlene ise Güney Afrika’da kalmaya karar verdi.

Çift bir süre önce sosyal medya hesaplarından birliktelik pozu vermişti.

Geçmişte Olimpiyat oyunlarında da yarışan 43 yaşındaki Prenses Charlene, Ocak ayından beri Monaco’da yaşamıyor. Güney Afrika’da rahatsızlık yaşayan Prenses Charlene’in ne zaman Monaco Prensliği’ne döneceği henüz bilinmiyor.

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