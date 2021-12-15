New York Times’tan Türkiye yorumu: Hızlandıran Erdoğan oldu

Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi uluslararası kamuoyunun gündeminde. New York Times, Türkiye'de yaşananları kapsamlı bir derleme ile okurlarına aktardı.

Sozcu.com.tr

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New York Times, son dönemde Türkiye’de yaşananları ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybını manşetlerine taşıdı…

Gazetenin muhabiri Patricia Cohen imzalı haberde, “Türkiye’nin ekonomisi nasıl bu kadar kötüye gitti” başlığı kullanılırken, “Pandemiden önce de Türkiye finansal erimeyi uzaklaştırmaya çalışıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alışılmışım dışındaki planına üstelemesi ile kriz hızlandı” yorumu yapıldı.

Gazete, “Türkiye’deki ekonominin kötü olduğuna dair emareler her yerde. İndirimli ekmek büfelerinin önünde yılan gibi kuyruklar oluşuyor. İlaç, süt ve tuvalet kağıdı fiyatları artıyor. Bazı benzin istasyonları stokları tükenince kapanıyor. Sokakta öfkeli insanlar birbiriyle kavga ediyor” yorumuna yer verdi.

“CUMHURBAŞKANINA DESTEK DÜŞÜYOR”

Türkiye’nin corona virüsü salgınından önce de ekonomik zorluklar yaşadığına dikkat çekilen makalede, “Türkiye Türk lirasının hızla değer kaybetmesi, artan borç ve yükselen enflasyonla mücadele ederek bir resesyonu kovmaya çalışıyordu. Fakat son haftalarda yavaş ilerleyen bu tren şiddetli bir şekilde hızlandı. Bu gaz pedalına basan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadesi kullanıldı.

Gazete, Türk Lirası’nın dolar karşısına değer kaybetmesiyle birçok ürünün fiyatının arttığına ve insanların gıda ve akaryakıta erişiminin güçleştiğini yazarak, “Genç işsizliği yüzde 25 seviyelerinde. Cumhurbaşkanı’na destek düşüyor ve muhalefet yüreklendi. Türkiye’de fırlayan fiyatlar yoksul kesimde sefalet yaratırken, orta sınıfı da yoksullaştırıyor” yorumuna yer verdi.

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