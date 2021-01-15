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O ilde corona virüsü vakaları yüzde 65 azaldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte corona virüsü vakalarının bir ay öncesine göre yüzde 65 azaldığını bildirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:13, 15/01/2021
Haberler Dünya
O ilde corona virüsü vakaları yüzde 65 azaldı

Tüm Türkiye’de corona virüsü ile mücadele çalışmaları sürerken alınan tedbir ve önlemler de vaka sayılarında düşüş yaşanmasını sağlıyor.

Ordu’da bir ay önceki vaka sayılarının bugün itibariyle yüzde 65 oranında azaldığı bildirildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Ordu'da aktif vaka sayısında bir ay öncesine kadar yüzde 65 düşüş memnuniyet verici olmakla birlikte rehavete kapılmadan 19 ilçemizde arkadaşlarımızın denetimleri devam ediyor. Devletimiz ve milletimizle birlikte bu Kovid-19 illetini yeneceğiz inşallah. (İHA)

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