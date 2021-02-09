Obama’nın spor ayakkabısı 177 bin TL’ye satışa çıkıyor

ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama için ABD’li spor giyim şirketi Nike tarafından tasarlanan Hyperdunks model basketbol ayakkabısı açık artırmaya çıktı.

Sadece 2 adet üretilen ve biri Obama’da olan ayakkabıdaki detaylar ise oldukça dikkat çekici.



Sothbey’s müzayede evi tarafından satışa çıkan ayakkabının farklı renkleri 2008 yılında gerçekleşen Pekin Yaz Olimpiyat Oyunları’nda kullanılmıştı.

Obama’nın basketbola olan tutkusu sebebiyle Nike yönetimi üzerinde “milliyetçi” detayların olduğu ve başkanlık forsunun yer aldığı ayakkabıyı 2009 yılında hediye etmişti.

Ayakkabının 43 numara olduğu kaydedildi. 12 Şubat’ta satışa çıkacak ayakkabı için istenen fiyat ise 25.000 dolar (yaklaşık 177 bin TL).