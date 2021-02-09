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Obama’nın spor ayakkabısı 177 bin TL’ye satışa çıkıyor

ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama için Nike tarafından tasarlanan ayakkabı açık artırmaya çıkıyor... Ayakkabı için istenen fiyat ise adeta dudak uçuklatıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:12, 09/02/2021
Haberler Dünya
Obama’nın spor ayakkabısı 177 bin TL’ye satışa çıkıyor

ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama için ABD’li spor giyim şirketi Nike tarafından tasarlanan Hyperdunks model basketbol ayakkabısı açık artırmaya çıktı.

Ayakkabının dil kısmında başkanlık forsu da yer alıyor.

Sadece 2 adet üretilen ve biri Obama’da olan ayakkabıdaki detaylar ise oldukça dikkat çekici.

Sothbey’s müzayede evi tarafından satışa çıkan ayakkabının farklı renkleri 2008 yılında gerçekleşen Pekin Yaz Olimpiyat Oyunları’nda kullanılmıştı.

Ülkenin 44’üncü başkanı olan Obama için tasarlanan ayakkabının iç kısmında 44 numarası yer alıyor.

Obama’nın basketbola olan tutkusu sebebiyle Nike yönetimi üzerinde “milliyetçi” detayların olduğu ve başkanlık forsunun yer aldığı ayakkabıyı 2009 yılında hediye etmişti.

Basketbolu çok sevdiğini her fırsatta getiren Obama için tasarlanan ayakkabıdan sadece 2 adet var.

Ayakkabının 43 numara olduğu kaydedildi. 12 Şubat’ta satışa çıkacak ayakkabı için istenen fiyat ise 25.000 dolar (yaklaşık 177 bin TL).

ABD basketbol Dolar Obama Olimpiyat
Yayınlanma Tarihi:16:44,