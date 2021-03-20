Özlem Türeci’den mRNA tabanlı kanser aşısı müjdesi: Hazır olmak üzere

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ilk onaylı aşıyı geliştiren Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor.

Önceki gün Axel Springer’den ödül alan, dün de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in katıldığı törenle Almanya'da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verilen çift, mRNA çalışmalarıyla New York Post’a konu oldu.

mRNA üzerinde kanser araştırmaları yapan çiftin, corona virüsü salgını patlak vermesi üzerine 11 ay içinde aşıyı geliştirdiğini yazan gazete, Türeci ve Şahin’in kanser çalışmalarına yeniden ağırlık vereceğine dikkat çekti.

‘BİRKAÇ YIL İÇİNDE SUNACAĞIZ’



COVID-19’a karşı da kullanılan mRNA sistemini açıklayan New York Post, bu yöntem sayesinde vücuda enjekte edilen sentetik RNA moleküllerinin, virüsle mücadele edecek proteinlerin üretilmesini sağlayacak bilgiyi bağışıklık sistemine ulaştırdığı belirtildi.

Bu teknolojinin kanserli hücreler ve tümörlere karşı da kullanılması için çalıştıklarını belirten Türeci, “mRNA’ya dayanan farklı kanser aşılarımız var. Bu tip tedavi yöntemi ve geliştirme süreçlerinde tahmin yapmak zordur. Ancak birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşımızı da insanlara sunmaya hazır olacağız” dedi.

‘TEK BAŞIMIZA YAPAMAZDIK’



Almanya’daki en yüksek onur olan liyakat nişanını almaları üzerine de konuşan Türeci, “Bu büyük bir onur ancak tek başımıza yapamazdık. Ortada pek çok emek söz konusu. BioNTech’teki ekibimiz, sürece dahil olan ortaklarımız, hükümetler ve düzenleyici kurumlar hep birlikte çalıştık” ifadelerini kullandı.

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