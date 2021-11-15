Paşinyan Azerbaycan’ı suçladı, savunma bakanını görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı. Paşinyan ayrıca savunma bakanını da görevden aldı.

Sozcu.com.tr

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Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Azerbaycan birliklerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı ve savunma bakanını görevden aldı.

Interfax’ta yer alan haberde Pashinyan olayın ne zaman meydana geldiğini söylemedi ancak güvenlik konseyi toplantısında savunma bakanı Arshak Karapetyan’ı olayın ardından görevden aldığını ve üst düzey yetkililerin durumu Pazar gününden beri görüştüğünü belirtti.

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